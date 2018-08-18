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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2816281728182819>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 295
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:42

Кстати, интересно, люди, купившие котлован в 13-ом по курсу 8, вышли уже в плюс или нет?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:56

  Vlad442 написав:
  proftpd66 написав:Опять контрабас или без него . Возьми студента купи оптом товара на 10к-150к$ и продавай пускай продает какой секс-шоп . 7-20% годовых . Про массажные салоны я вообще молчу

Если все будут продавать "контрабас", кто его будет покупать?
Всегда есть и будут лазейки для тех, кто в теме, но это не долларовое депо в Ощаде под 10% с гарантией государства, которое было доступно хоть фермеру, хоть доценту.


УкрГаз государственный. Остальные 200к гарантирую по всем картам выплата быстро в срок фондом . 200к+ уже критично .

Овернайт/до востребования 15%(12%)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:01

  Vlad442 написав:Кстати, интересно, люди, купившие котлован в 13-ом по курсу 8, вышли уже в плюс или нет?

Нет конечно. Не говоря уже о тех, кто готовое купил. ФК в 2013м стоил от 2куе за метр в трехе. И это считалось очень недорого. Попробуйте продать треху в готовом ФК по 2куе за метр.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:02

  airmax78 написав:Голландия, США (про другие страны писать не буду - т.к. не следил): рост стоимости квартиры за последние 7 лет - в 2+ раза.
S&P500: +12% ежегодно в течение последних 4х лет.
А так, да, заработать можно только в Киеве, купив Эврику. Если ее достроят.


Не могу пройти мимо. И что вы смогли сделать? Получили ли выгоду от роста в Голландии / США? Вы же вроде финансист? Видели тенденции?

Это как приходишь к инвест банкиру, слушаешь сладкие речи, уже расчехляешь катлету, и решаешь проверить, а как успешен этот вот банкир.
А там мама не горюй, убыток на убытке, и живет на "улице"...

Зря вы ККца не слушались. Он вас объективно критиковал и пользуясь его критикой вы бы могли нормально приумножиться.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:33

  BIGor написав:
  IgA написав:
  Frant написав:Ринкова ціна - не більше 33 000 дол.

Пару год назад такие цены и были, но и квартир продавалось больше.

Цена на квартиру из Вашего обьявления очень низкая. Из минусов - высокий этаж и планировка и сам Грюнвальд. Но цена очень низкая, на Академе в 10-15 мин от метро цены на 2-х более менее приличные стартуют от 60 куе.

Почему высокий и последний этажи считаются минусами? Высокий хорош, если видовой, последний - по голове никто не ходит. Или как?
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:34

2к 82м с ремонтом и мебелью в времена года хотят 130к

1к 59 метров на голову ниже жк династия без ремонта - 88к.

Все что вам стоит знать о рынке недвиги и дорожае
Колоссальный дисбаланс
Востаннє редагувалось PS4 в Суб 25 січ, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:35

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Голландия, США (про другие страны писать не буду - т.к. не следил): рост стоимости квартиры за последние 7 лет - в 2+ раза.
S&P500: +12% ежегодно в течение последних 4х лет.
А так, да, заработать можно только в Киеве, купив Эврику. Если ее достроят.


Не могу пройти мимо. И что вы смогли сделать? Получили ли выгоду от роста в Голландии / США? Вы же вроде финансист? Видели тенденции?

Это как приходишь к инвест банкиру, слушаешь сладкие речи, уже расчехляешь катлету, и решаешь проверить, а как успешен этот вот банкир.
А там мама не горюй, убыток на убытке, и живет на "улице"...

Зря вы ККца не слушались. Он вас объективно критиковал и пользуясь его критикой вы бы могли нормально приумножиться.

Если бы я конговца слушал, я бы сейчас сидел в 85-метровой Голосухе и любовался частным сектором и гаражами. Наблюдал за рокетой со стороны и писал бы посты в стиле Сомика.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:36

Vlad442

Балашав ещё выдает

https://youtu.be/wvNpi2DrCBE?t=82
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:39

  PS4 написав:2к 82м с ремонтом и мебелью в времена года хотят 130к

1к 59 метров на голову ниже жк династия без ремонта - 88к.

Все что вам стоит знать о рынке недвиги и дорожае
Колоссальный дисбаланс

Это правда. Династия пытается примазаться к модным МОПам, хотя на самом деле - там качество хуже чем в ВГ, не говоря уже о плотности застройки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:47

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Голландия, США (про другие страны писать не буду - т.к. не следил): рост стоимости квартиры за последние 7 лет - в 2+ раза.
S&P500: +12% ежегодно в течение последних 4х лет.
А так, да, заработать можно только в Киеве, купив Эврику. Если ее достроят.


Не могу пройти мимо. И что вы смогли сделать? Получили ли выгоду от роста в Голландии / США? Вы же вроде финансист? Видели тенденции?

Это как приходишь к инвест банкиру, слушаешь сладкие речи, уже расчехляешь катлету, и решаешь проверить, а как успешен этот вот банкир.
А там мама не горюй, убыток на убытке, и живет на "улице"...

Зря вы ККца не слушались. Он вас объективно критиковал и пользуясь его критикой вы бы могли нормально приумножиться.



Есть фонды и индексы недвиги США . Из как говна много разных . Рост 10-12%+. Есть ньюансы... Писать - книгу можел тут написать .
proftpd66
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