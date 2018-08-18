Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 січ, 2020 12:58
IgA написав:
А о продаже задумываюсь потому что уехал из Украины и подумываю остаться и добавка к стартовому взносу за ипотеку не помешает.
Тссссс! Не мешайте спекулям запускать РОКЕТУ!
Gastarbaiter
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Додано: Суб 25 січ, 2020 13:48
airmax78
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Додано: Суб 25 січ, 2020 13:52
Gastarbaiter написав: IgA написав:
А о продаже задумываюсь потому что уехал из Украины и подумываю остаться и добавка к стартовому взносу за ипотеку не помешает.
Тссссс! Не мешайте спекулям запускать РОКЕТУ!
РОКЕТОносцы,помните:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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