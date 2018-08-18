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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2816281728182819

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 295
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:58

  IgA написав:А о продаже задумываюсь потому что уехал из Украины и подумываю остаться и добавка к стартовому взносу за ипотеку не помешает.

Тссссс! Не мешайте спекулям запускать РОКЕТУ!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 13:48

Последствия покупки квартир у г0вн0застройщика: https://usionline.com/2020/01/25/net-sv ... oto-video/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 13:52

  Gastarbaiter написав:
  IgA написав:А о продаже задумываюсь потому что уехал из Украины и подумываю остаться и добавка к стартовому взносу за ипотеку не помешает.

Тссссс! Не мешайте спекулям запускать РОКЕТУ!

РОКЕТОносцы,помните про санузлы :lol: :
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Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:14

  Natt написав:
  BIGor написав:Цена на квартиру из Вашего обьявления очень низкая. Из минусов - высокий этаж и планировка и сам Грюнвальд. Но цена очень низкая, на Академе в 10-15 мин от метро цены на 2-х более менее приличные стартуют от 60 куе.

Почему высокий и последний этажи считаются минусами? Высокий хорош, если видовой, последний - по голове никто не ходит. Или как?

Ну если Вы любите стоять в очередях или заниматься серьезными физическими нагрузками - тогда высокий этаж хорош. И да, не забываем про пожарную безопасность на 26 этаже в стране третьего мира.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:20

  airmax78 написав:Последствия покупки квартир у г0вн0застройщика: https://usionline.com/2020/01/25/net-sv ... oto-video/

На фото точно Одесса? Там даже тротуаров нет... :shock:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:25

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Последствия покупки квартир у г0вн0застройщика: https://usionline.com/2020/01/25/net-sv ... oto-video/

На фото точно Одесса? Там даже тротуаров нет... :shock:

Это не совсем Одесса. Это Поскот.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:23

  Vlad442 написав:
У Киева, конечно, намного выше шансы удвоиться, чем упасть ниже дна, и аренда дает хороший доход в процентах к сегодняшней стоимости актива. Поэтому и сидим в недвиге.

Удвоится? Это значит трешки во всяких ЦП, что сейчас продаются за 300К+ будут 600К ? Снова цены как в Парижах ? :)
fasser
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:30

Серьезно? По чем сейчас трешка в центре Парижа в аналогичном доме?))
PS4
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:31

Я думаю цены в Киеве удвоятся за 1,5-2 года!
PS4
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:32

  PS4 написав:Я думаю цены в Киеве удвоятся за 1,5-2 года!
Даже в случае кризиса?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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