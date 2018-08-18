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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 січ, 2020 13:48
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airmax78
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Додано: Суб 25 січ, 2020 14:14
Natt написав: BIGor написав:
Цена на квартиру из Вашего обьявления очень низкая. Из минусов - высокий этаж
и планировка и сам Грюнвальд. Но цена очень низкая, на Академе в 10-15 мин от метро цены на 2-х более менее приличные стартуют от 60 куе.
Почему высокий и последний этажи считаются минусами? Высокий хорош, если видовой, последний - по голове никто не ходит. Или как?
Ну если Вы любите стоять в очередях или заниматься серьезными физическими нагрузками - тогда высокий этаж хорош. И да, не забываем про пожарную безопасность на 26 этаже в стране третьего мира.
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BIGor
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Додано: Суб 25 січ, 2020 14:20
На фото точно Одесса? Там даже тротуаров нет...
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BIGor
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Додано: Суб 25 січ, 2020 14:25
BIGor написав:
На фото точно Одесса? Там даже тротуаров нет...
Это не совсем Одесса. Это Поскот.
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airmax78
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Додано: Суб 25 січ, 2020 15:23
Vlad442 написав:
У Киева, конечно, намного выше шансы удвоиться, чем упасть ниже дна, и аренда дает хороший доход в процентах к сегодняшней стоимости актива. Поэтому и сидим в недвиге.
Удвоится? Это значит трешки во всяких ЦП, что сейчас продаются за 300К+ будут 600К ? Снова цены как в Парижах ?
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fasser
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Додано: Суб 25 січ, 2020 15:30
Серьезно? По чем сейчас трешка в центре Парижа в аналогичном доме?))
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PS4
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Додано: Суб 25 січ, 2020 15:31
Я думаю цены в Киеве удвоятся за 1,5-2 года!
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PS4
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Додано: Суб 25 січ, 2020 15:32
PS4 написав:
Я думаю цены в Киеве удвоятся за 1,5-2 года!
Даже в случае кризиса?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Суб 25 січ, 2020 15:36
PS4 написав:
Серьезно? По чем сейчас трешка в центре Парижа в аналогичном доме?))
Ну район ЦП слишком отстойный, чтобы сравнивать его с центром Парижа. Для этого надо смотреть цены Грушевского 9А, наверное.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 15:37
PS4 написав:
Я думаю цены в Киеве удвоятся за 1,5-2 года!
Ну, если исходить из того, что цены на ликвидные варианты с лета выросли на 30%, то может быть, но оно ж не всегда будет так расти, сейчас прыгнули, теперь можем постоять с полгодика на этих уровнях +- тем более год високосный!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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