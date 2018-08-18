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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2817281828192820

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 295
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:43

  fasser написав:
  PS4 написав:Серьезно? По чем сейчас трешка в центре Парижа в аналогичном доме?))

Ну район ЦП слишком отстойный, чтобы сравнивать его с центром Парижа. Для этого надо смотреть цены Грушевского 9А, наверное.

а чё, на Г9а уже от ПА10койро за квадрат?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:45

  asti написав:
  PS4 написав:Я думаю цены в Киеве удвоятся за 1,5-2 года!
Даже в случае кризиса?

неужели вы не заметили что Украина в кризисе с 2014го?
иначе цены уже вышли бы на уровень 2008го...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:58

  Прохожий написав:а чё, на Г9а уже от ПА10койро за квадрат?
Так будет, через 2 года же. Ну и сравнивая, я бы добавил что в "Парижах" цивилизация за пределами центра не заканчивается, и семья с детьми, которая ищет себе трешку, будет искать ее скорее всего не в центре..
fasser
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:13

  fasser написав:
  Прохожий написав:а чё, на Г9а уже от ПА10койро за квадрат?
Так будет, через 2 года же. Ну и сравнивая, я бы добавил что в "Парижах" цивилизация за пределами центра не заканчивается, и семья с детьми, которая ищет себе трешку, будет искать ее скорее всего не в центре..


Так и у нас какбы не все в трешках ЦП живут. Вы живете?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:17

  IgA написав:Почитав про ракету, цены 2013 года и однушку в жк Озерном, решил проверить на олх теоретическую цену на свою киевскую квартиру и погрустнел. Похоже этот прилив поднимает не все лодки или он только в чьем-то воображении. Остается только верить в рокету (


В 2013-м году КГС продавал по 8000 метр в единичках,зачем вы гоните пургу?

Что разве есть дешевле 1000 в готовом?

Так что эконом это сила,даже с учётом апокалипсиса на валютном и банковском рынке,эконом почти встал в 13-й год.

п.с. видел двушку в 56 квадратов в сиреневом доме,просили 50,ушла,состояние от строителей,так что единичка точно будет по 1000 котироваться,не меньше)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:21

  PS4 написав:Серьезно? По чем сейчас трешка в центре Парижа в аналогичном доме?))

В Париже Вы такого говнища в центре не найдете. Там такое разве что где-то в ипенях для нигерийцев строили в 60-х годах...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:36

  investorkiev написав:
  fasser написав:
  Прохожий написав:а чё, на Г9а уже от ПА10койро за квадрат?
Так будет, через 2 года же. Ну и сравнивая, я бы добавил что в "Парижах" цивилизация за пределами центра не заканчивается, и семья с детьми, которая ищет себе трешку, будет искать ее скорее всего не в центре..


Так и у нас какбы не все в трешках ЦП живут. Вы живете?

Я нет. Но продав по удвоенной цене 3шку в ЦП с ремонтом, европейская недвижимость в больших городах не покажется сильно дорогой. В Париже был в 3-4 домах не в центре, хороший "белый" район. Этажность до 5 этажей..мопы везде приятные, лифт в паркинг, дома все одного уровня +/-, садики школы в пешей доступности или бесплатно или с символической оплатой и т.д. А в районе ЦП зайдешь в соседний двор и ппц :(
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:46

  Прохожий написав:
  asti написав:
  PS4 написав:Я думаю цены в Киеве удвоятся за 1,5-2 года!
Даже в случае кризиса?
Неужели вы не заметили что Украина в кризисе с 2014го?
иначе цены уже вышли бы на уровень 2008го...
Ужели. Это был наш, местный кризис. Я бы даже сказал местечковый. А тут на пороге глобальный, говорят//)
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  asti написав: А тут на пороге глобальный, говорят//)


на небе только и разговоров, что о кризисе (почти ц)
главное оружие рашистов - ложь
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