|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:43
fasser написав: PS4 написав:
Серьезно? По чем сейчас трешка в центре Парижа в аналогичном доме?))
Ну район ЦП слишком отстойный, чтобы сравнивать его с центром Парижа. Для этого надо смотреть цены Грушевского 9А, наверное.
а чё, на Г9а уже от ПА10койро за квадрат?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11139
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 1054 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:45
asti написав: PS4 написав:
Я думаю цены в Киеве удвоятся за 1,5-2 года!
Даже в случае кризиса?
неужели вы не заметили что Украина в кризисе с 2014го?
иначе цены уже вышли бы на уровень 2008го...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11139
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 1054 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:58
Прохожий написав:
а чё, на Г9а уже от ПА10койро за квадрат?
Так будет, через 2 года же. Ну и сравнивая, я бы добавил что в "Парижах" цивилизация за пределами центра не заканчивается, и семья с детьми, которая ищет себе трешку, будет искать ее скорее всего не в центре..
-
fasser
-
-
- Повідомлень: 233
- З нами з: 13.03.10
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:13
fasser написав: Прохожий написав:
а чё, на Г9а уже от ПА10койро за квадрат?
Так будет, через 2 года же. Ну и сравнивая, я бы добавил что в "Парижах" цивилизация за пределами центра не заканчивается, и семья с детьми, которая ищет себе трешку, будет искать ее скорее всего не в центре..
Так и у нас какбы не все в трешках ЦП живут. Вы живете?
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1762
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:17
IgA написав:
Почитав про ракету, цены 2013 года и однушку в жк Озерном, решил проверить на олх теоретическую цену на свою киевскую квартиру и погрустнел. Похоже этот прилив поднимает не все лодки или он только в чьем-то воображении. Остается только верить в рокету (
В 2013-м году КГС продавал по 8000 метр в единичках,зачем вы гоните пургу?
Что разве есть дешевле 1000 в готовом?
Так что эконом это сила,даже с учётом апокалипсиса на валютном и банковском рынке,эконом почти встал в 13-й год.
п.с. видел двушку в 56 квадратов в сиреневом доме,просили 50,ушла,состояние от строителей,так что единичка точно будет по 1000 котироваться,не меньше)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10888
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 2322 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:21
PS4 написав:
Серьезно? По чем сейчас трешка в центре Парижа в аналогичном доме?))
В Париже Вы такого говнища в центре не найдете. Там такое разве что где-то в ипенях для нигерийцев строили в 60-х годах...
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3241
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 565 раз.
- Подякували: 663 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:36
investorkiev написав: fasser написав: Прохожий написав:
а чё, на Г9а уже от ПА10койро за квадрат?
Так будет, через 2 года же. Ну и сравнивая, я бы добавил что в "Парижах" цивилизация за пределами центра не заканчивается, и семья с детьми, которая ищет себе трешку, будет искать ее скорее всего не в центре..
Так и у нас какбы не все в трешках ЦП живут. Вы живете?
Я нет. Но продав по удвоенной цене 3шку в ЦП с ремонтом, европейская недвижимость в больших городах не покажется сильно дорогой. В Париже был в 3-4 домах не в центре, хороший "белый" район. Этажность до 5 этажей..мопы везде приятные, лифт в паркинг, дома все одного уровня +/-, садики школы в пешей доступности или бесплатно или с символической оплатой и т.д. А в районе ЦП зайдешь в соседний двор и ппц
-
fasser
-
-
- Повідомлень: 233
- З нами з: 13.03.10
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:46
Прохожий написав: asti написав: PS4 написав:
Я думаю цены в Киеве удвоятся за 1,5-2 года!
Даже в случае кризиса?
Неужели вы не заметили что Украина в кризисе с 2014го?
иначе цены уже вышли бы на уровень 2008го...
Ужели. Это был наш, местный кризис. Я бы даже сказал местечковый. А тут на пороге глобальный, говорят//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1790
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:58
asti написав:
А тут на пороге глобальный, говорят//)
на небе только и разговоров, что о кризисе (почти ц) вон хбгаф уже 12 лет ждет, и у него нет ни тени сомнения, что он неправ
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4442
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2021 раз.
- Подякували: 1193 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 25 січ, 2020 17:41
trololo написав: asti написав:
А тут на пороге глобальный, говорят//)
на небе только и разговоров, что о кризисе (почти ц) вон хбгаф уже 12 лет ждет, и у него нет ни тени сомнения, что он неправ
А вот у меня сомнения есть...
В супердоходности киевской недвиги//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1790
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17450
|2796779
|
|
|462
|192052
|
|
|8
|10099
|
|