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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2818281928202821

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 295
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

asti написав:
  Прохожий написав:
  asti написав:Даже в случае кризиса?
Неужели вы не заметили что Украина в кризисе с 2014го?
иначе цены уже вышли бы на уровень 2008го...
Ужели. Это был наш, местный кризис. Я бы даже сказал местечковый. А тут на пороге глобальный, говорят//)
В глобальном смысле Украина из кризиса 2008 и не выходила
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:44

  asti написав:
  trololo написав:
  asti написав: А тут на пороге глобальный, говорят//)
на небе только и разговоров, что о кризисе (почти ц) вон хбгаф уже 12 лет ждет, и у него нет ни тени сомнения, что он неправ :mrgreen:
А вот у меня сомнения есть...
В супердоходности киевской недвиги//)


Окупаемость арендой Владовской Эврики на моменте должна быть меньше 7 лет, при этом еще есть потенциял роста самого актива благодаря теории РАКЕТЫ.
Если это плохая доходность инвестиции, ну тогда я не знаю...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:53

Результати перепису пішли на користь "Києву Фейслеса". 37 млн чол в 2020 замість 52 млн в 1992 - це успіх, правда?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:56

  Frant написав:Результати перепису пішли на користь "Києву Фейслеса". 37 млн чол в 2020 замість 52 млн в 1992 - це успіх, правда?


А Киев место 2.5 млн - 3.7 млн - вот это успех!!!
Лендлорды короли жизни. Своей милостью они позволяют жить в нашем прекрасном городе этим дополнительным 1200000 понаехов.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:00

  fasser написав:Я нет. Но продав по удвоенной цене 3шку в ЦП с ремонтом, европейская недвижимость в больших городах не покажется сильно дорогой. В Париже был в 3-4 домах не в центре, хороший "белый" район. Этажность до 5 этажей..мопы везде приятные, лифт в паркинг, дома все одного уровня +/-, садики школы в пешей доступности или бесплатно или с символической оплатой и т.д. А в районе ЦП зайдешь в соседний двор и ппц :(


можно узгать где в париже белый район????))) там белых вообще ничтожество....а вы про целый район рассказываете
PS4
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:01

  investorkiev написав:
  Frant написав:Результати перепису пішли на користь "Києву Фейслеса". 37 млн чол в 2020 замість 52 млн в 1992 - це успіх, правда?


А Киев место 2.5 млн - 3.7 млн - вот это успех!!!
Лендлорды короли жизни. Своей милостью они позволяют жить в нашем прекрасном городе этим дополнительным 1200000 понаехов.

что и требовалось доказать
еще 1 млн приезжает каждый день работать
PS4
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:10

  Прохожий написав:
  fasser написав:
  PS4 написав:Серьезно? По чем сейчас трешка в центре Парижа в аналогичном доме?))

Ну район ЦП слишком отстойный, чтобы сравнивать его с центром Парижа. Для этого надо смотреть цены Грушевского 9А, наверное.

а чё, на Г9а уже от ПА10койро за квадрат?

Люди постоянно цитирующие цены Парижа с подавляющим количеством чёрнож0пого населения и ни разу не интересовавшиеся ценами на Манхэттене к примеру как правило более Лайноса в кредит ничего наскирдовать за недолгую жизнь при Украине не в состоянии
Кто хотя бы однуху в тех кучугурах(где Г9а, Даймонд,пр.)потянет - тот здесь мантрить на обвал не будет
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 25 січ, 2020 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:22

  PS4 написав:можно узгать где в париже белый район????))) там белых вообще ничтожество....а вы про целый район рассказываете

Из того, что знаю - Neuilly-sur-Seine, окресности. Белый район, всмысле что белому человеку безопасно там находиться в любое время суток.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:30

  investorkiev написав:
  Frant написав:Результати перепису пішли на користь "Києву Фейслеса". 37 млн чол в 2020 замість 52 млн в 1992 - це успіх, правда?


А Киев место 2.5 млн - 3.7 млн - вот это успех!!!
Лендлорды короли жизни. Своей милостью они позволяют жить в нашем прекрасном городе этим дополнительным 1200000 понаехов.

Непонятно, как они делали поправку на владельцев 2 и более симкарт.
Ладно, модемные симки ещё можно отличить по использованию услуг.
Но ведь есть люди, которые пользуются 2 и более симками более-менее полноценно. И посчитали такого человека 2 и более раз.
Таким образом, количество населения может быть завышено
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:33

  Вкладчик1234 написав:
  investorkiev написав:
  Frant написав:Результати перепису пішли на користь "Києву Фейслеса". 37 млн чол в 2020 замість 52 млн в 1992 - це успіх, правда?


А Киев место 2.5 млн - 3.7 млн - вот это успех!!!
Лендлорды короли жизни. Своей милостью они позволяют жить в нашем прекрасном городе этим дополнительным 1200000 понаехов.

Непонятно, как они делали поправку на владельцев 2 и более симкарт.
Ладно, модемные симки ещё можно отличить по использованию услуг.
Но ведь есть люди, которые пользуются 2 и более симками более-менее полноценно. И посчитали такого человека 2 и более раз.
Таким образом, количество населения может быть завышено

ты ститаешь что они тупо по симкам считают население??))
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