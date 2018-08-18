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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 січ, 2020 17:43
asti написав: Прохожий написав: asti написав:
Даже в случае кризиса?
Неужели вы не заметили что Украина в кризисе с 2014го?
иначе цены уже вышли бы на уровень 2008го...
Ужели. Это был наш, местный кризис. Я бы даже сказал местечковый. А тут на пороге глобальный, говорят//)
В глобальном смысле Украина из кризиса 2008 и не выходила
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Faceless
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Додано: Суб 25 січ, 2020 17:44
asti написав: trololo написав: asti написав:
А тут на пороге глобальный, говорят//)
на небе только и разговоров, что о кризисе (почти ц) вон хбгаф уже 12 лет ждет, и у него нет ни тени сомнения, что он неправ
А вот у меня сомнения есть...
В супердоходности киевской недвиги//)
Окупаемость арендой Владовской Эврики на моменте должна быть меньше 7 лет, при этом еще есть потенциял роста самого актива благодаря теории РАКЕТЫ.
Если это плохая доходность инвестиции, ну тогда я не знаю...
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investorkiev
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Додано: Суб 25 січ, 2020 17:53
Результати перепису пішли на користь "Києву Фейслеса". 37 млн чол в 2020 замість 52 млн в 1992 - це успіх, правда?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 25 січ, 2020 17:56
Frant написав:
Результати перепису пішли на користь "Києву Фейслеса". 37 млн чол в 2020 замість 52 млн в 1992 - це успіх, правда?
А Киев место 2.5 млн - 3.7 млн - вот это успех!!!
Лендлорды короли жизни. Своей милостью они позволяют жить в нашем прекрасном городе этим дополнительным 1200000 понаехов.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 18:00
fasser написав:
Я нет. Но продав по удвоенной цене 3шку в ЦП с ремонтом, европейская недвижимость в больших городах не покажется сильно дорогой. В Париже был в 3-4 домах не в центре, хороший "белый" район. Этажность до 5 этажей..мопы везде приятные, лифт в паркинг, дома все одного уровня +/-, садики школы в пешей доступности или бесплатно или с символической оплатой и т.д. А в районе ЦП зайдешь в соседний двор и ппц
можно узгать где в париже белый район????))) там белых вообще ничтожество....а вы про целый район рассказываете
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PS4
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Додано: Суб 25 січ, 2020 18:01
investorkiev написав: Frant написав:
Результати перепису пішли на користь "Києву Фейслеса". 37 млн чол в 2020 замість 52 млн в 1992 - це успіх, правда?
А Киев место 2.5 млн - 3.7 млн - вот это успех!!!
Лендлорды короли жизни. Своей милостью они позволяют жить в нашем прекрасном городе этим дополнительным 1200000 понаехов.
что и требовалось доказать
еще 1 млн приезжает каждый день работать
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PS4
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Додано: Суб 25 січ, 2020 18:10
Прохожий написав: fasser написав: PS4 написав:
Серьезно? По чем сейчас трешка в центре Парижа в аналогичном доме?))
Ну район ЦП слишком отстойный, чтобы сравнивать его с центром Парижа. Для этого надо смотреть цены Грушевского 9А, наверное.
а чё, на Г9а уже от ПА10койро за квадрат?
Люди постоянно цитирующие цены Парижа с подавляющим количеством чёрнож0пого населения и ни разу не интересовавшиеся ценами на Манхэттене к примеру как правило более Лайноса в кредит ничего наскирдовать за недолгую жизнь при Украине не в состоянии
Кто хотя бы однуху в тех кучугурах(где Г9а, Даймонд,пр.)потянет - тот здесь мантрить на обвал не будет
Востаннє редагувалось барабашов
в Суб 25 січ, 2020 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 18:22
PS4 написав:
можно узгать где в париже белый район????))) там белых вообще ничтожество....а вы про целый район рассказываете
Из того, что знаю - Neuilly-sur-Seine, окресности. Белый район, всмысле что белому человеку безопасно там находиться в любое время суток.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 18:30
investorkiev написав: Frant написав:
Результати перепису пішли на користь "Києву Фейслеса". 37 млн чол в 2020 замість 52 млн в 1992 - це успіх, правда?
А Киев место 2.5 млн - 3.7 млн - вот это успех!!!
Лендлорды короли жизни. Своей милостью они позволяют жить в нашем прекрасном городе этим дополнительным 1200000 понаехов.
Непонятно, как они делали поправку на владельцев 2 и более симкарт.
Ладно, модемные симки ещё можно отличить по использованию услуг.
Но ведь есть люди, которые пользуются 2 и более симками более-менее полноценно. И посчитали такого человека 2 и более раз.
Таким образом, количество населения может быть завышено
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 25 січ, 2020 18:33
Вкладчик1234 написав: investorkiev написав: Frant написав:
Результати перепису пішли на користь "Києву Фейслеса". 37 млн чол в 2020 замість 52 млн в 1992 - це успіх, правда?
А Киев место 2.5 млн - 3.7 млн - вот это успех!!!
Лендлорды короли жизни. Своей милостью они позволяют жить в нашем прекрасном городе этим дополнительным 1200000 понаехов.
Непонятно, как они делали поправку на владельцев 2 и более симкарт.
Ладно, модемные симки ещё можно отличить по использованию услуг.
Но ведь есть люди, которые пользуются 2 и более симками более-менее полноценно. И посчитали такого человека 2 и более раз.
Таким образом, количество населения может быть завышено
ты ститаешь что они тупо по симкам считают население??))
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PS4
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