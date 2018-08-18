Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав: А тут на пороге глобальный, говорят//)
на небе только и разговоров, что о кризисе (почти ц) вон хбгаф уже 12 лет ждет, и у него нет ни тени сомнения, что он неправ
А вот у меня сомнения есть... В супердоходности киевской недвиги//)
Окупаемость арендой Владовской Эврики на моменте должна быть меньше 7 лет, при этом еще есть потенциял роста самого актива благодаря теории РАКЕТЫ. Если это плохая доходность инвестиции, ну тогда я не знаю...
PS4 написав:Серьезно? По чем сейчас трешка в центре Парижа в аналогичном доме?))
Ну район ЦП слишком отстойный, чтобы сравнивать его с центром Парижа. Для этого надо смотреть цены Грушевского 9А, наверное.
а чё, на Г9а уже от ПА10койро за квадрат?
Люди постоянно цитирующие цены Парижа с подавляющим количеством чёрнож0пого населения и ни разу не интересовавшиеся ценами на Манхэттене к примеру как правило более Лайноса в кредит ничего наскирдовать за недолгую жизнь при Украине не в состоянии Кто хотя бы однуху в тех кучугурах(где Г9а, Даймонд,пр.)потянет - тот здесь мантрить на обвал не будет
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 25 січ, 2020 18:24, всього редагувалось 1 раз.