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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 січ, 2020 17:43
asti написав: Прохожий написав: asti написав:
Даже в случае кризиса?
Неужели вы не заметили что Украина в кризисе с 2014го?
иначе цены уже вышли бы на уровень 2008го...
Ужели. Это был наш, местный кризис. Я бы даже сказал местечковый. А тут на пороге глобальный, говорят//)
В глобальном смысле Украина из кризиса 2008 и не выходила
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Faceless
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Додано: Суб 25 січ, 2020 17:44
asti написав: trololo написав: asti написав:
А тут на пороге глобальный, говорят//)
на небе только и разговоров, что о кризисе (почти ц) вон хбгаф уже 12 лет ждет, и у него нет ни тени сомнения, что он неправ
А вот у меня сомнения есть...
В супердоходности киевской недвиги//)
Окупаемость арендой Владовской Эврики на моменте должна быть меньше 7 лет, при этом еще есть потенциял роста самого актива благодаря теории РАКЕТЫ.
Если это плохая доходность инвестиции, ну тогда я не знаю...
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investorkiev
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Додано: Суб 25 січ, 2020 18:01
investorkiev написав: Frant написав:
Результати перепису пішли на користь "Києву Фейслеса". 37 млн чол в 2020 замість 52 млн в 1992 - це успіх, правда?
А Киев место 2.5 млн - 3.7 млн - вот это успех!!!
Лендлорды короли жизни. Своей милостью они позволяют жить в нашем прекрасном городе этим дополнительным 1200000 понаехов.
что и требовалось доказать
еще 1 млн приезжает каждый день работать
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PS4
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Додано: Суб 25 січ, 2020 18:10
Прохожий написав: fasser написав: PS4 написав:
Серьезно? По чем сейчас трешка в центре Парижа в аналогичном доме?))
Ну район ЦП слишком отстойный, чтобы сравнивать его с центром Парижа. Для этого надо смотреть цены Грушевского 9А, наверное.
а чё, на Г9а уже от ПА10койро за квадрат?
Люди постоянно цитирующие цены Парижа с подавляющим количеством чёрнож0пого населения и ни разу не интересовавшиеся ценами на Манхэттене к примеру как правило более Лайноса в кредит ничего наскирдовать за недолгую жизнь при Украине не в состоянии
Кто хотя бы однуху в тех кучугурах(где Г9а, Даймонд,пр.)потянет - тот здесь мантрить на обвал не будет
Востаннє редагувалось барабашов
в Суб 25 січ, 2020 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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барабашов
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Додано: Суб 25 січ, 2020 18:22
PS4 написав:
можно узгать где в париже белый район????))) там белых вообще ничтожество....а вы про целый район рассказываете
Из того, что знаю - Neuilly-sur-Seine, окресности. Белый район, всмысле что белому человеку безопасно там находиться в любое время суток.
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fasser
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Додано: Суб 25 січ, 2020 20:55
Доброго времени суток, коллеги. Прошу совета по малой приватизации, от прозоро. Есть ли подводные камни, кто юзал? Все равно, через какую биржу? При оформлении, можно просто написать "нежитлове приміщення, без конкретики?
Заранее - большое человеческое спасибо всем отозвавшимся. Можно в личку. Сори за офф
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Суб 25 січ, 2020 21:38
Смотрю Васенька приближается к Киеву уже. Ещё пару лет и под Киевом дома смотреть будет.
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Унуноктий
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Додано: Суб 25 січ, 2020 21:48
Унуноктий написав:
Смотрю Васенька приближается к Киеву уже. Ещё пару лет и под Киевом дома смотреть будет.
я живу в готелі КИЇВ
центровіше в столиці не буває.
і на працю через дорогу
а ви і дальше тролики запевняйте друг друга про РОКЕТУ...
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Васенька
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Додано: Суб 25 січ, 2020 21:56
Парадокс дешевея и фсепропало.
За 50к ничего толкового возле метро не купить с ремонтом.
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PS4
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Додано: Суб 25 січ, 2020 22:00
Становлюсь "соросёнком" за 2400 грн. даю экспертное мнение по двум законпроектам)
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Унуноктий
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