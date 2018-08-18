RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28192820282128222823>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 295
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

asti написав:
  Прохожий написав:
  asti написав:Даже в случае кризиса?
Неужели вы не заметили что Украина в кризисе с 2014го?
иначе цены уже вышли бы на уровень 2008го...
Ужели. Это был наш, местный кризис. Я бы даже сказал местечковый. А тут на пороге глобальный, говорят//)
В глобальном смысле Украина из кризиса 2008 и не выходила
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26348
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 6207 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:44

  asti написав:
  trololo написав:
  asti написав: А тут на пороге глобальный, говорят//)
на небе только и разговоров, что о кризисе (почти ц) вон хбгаф уже 12 лет ждет, и у него нет ни тени сомнения, что он неправ :mrgreen:
А вот у меня сомнения есть...
В супердоходности киевской недвиги//)


Окупаемость арендой Владовской Эврики на моменте должна быть меньше 7 лет, при этом еще есть потенциял роста самого актива благодаря теории РАКЕТЫ.
Если это плохая доходность инвестиции, ну тогда я не знаю...
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1763
З нами з: 06.03.19
Подякував: 81 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:01

  investorkiev написав:
  Frant написав:Результати перепису пішли на користь "Києву Фейслеса". 37 млн чол в 2020 замість 52 млн в 1992 - це успіх, правда?


А Киев место 2.5 млн - 3.7 млн - вот это успех!!!
Лендлорды короли жизни. Своей милостью они позволяют жить в нашем прекрасном городе этим дополнительным 1200000 понаехов.

что и требовалось доказать
еще 1 млн приезжает каждый день работать
PS4
 
Повідомлень: 69
З нами з: 26.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:10

  Прохожий написав:
  fasser написав:
  PS4 написав:Серьезно? По чем сейчас трешка в центре Парижа в аналогичном доме?))

Ну район ЦП слишком отстойный, чтобы сравнивать его с центром Парижа. Для этого надо смотреть цены Грушевского 9А, наверное.

а чё, на Г9а уже от ПА10койро за квадрат?

Люди постоянно цитирующие цены Парижа с подавляющим количеством чёрнож0пого населения и ни разу не интересовавшиеся ценами на Манхэттене к примеру как правило более Лайноса в кредит ничего наскирдовать за недолгую жизнь при Украине не в состоянии
Кто хотя бы однуху в тех кучугурах(где Г9а, Даймонд,пр.)потянет - тот здесь мантрить на обвал не будет
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 25 січ, 2020 18:24, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
Повідомлень: 1589
З нами з: 16.06.15
Подякував: 152 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:22

  PS4 написав:можно узгать где в париже белый район????))) там белых вообще ничтожество....а вы про целый район рассказываете

Из того, что знаю - Neuilly-sur-Seine, окресности. Белый район, всмысле что белому человеку безопасно там находиться в любое время суток.
fasser
 
Повідомлень: 233
З нами з: 13.03.10
Подякував: 527 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 20:55

Доброго времени суток, коллеги. Прошу совета по малой приватизации, от прозоро. Есть ли подводные камни, кто юзал? Все равно, через какую биржу? При оформлении, можно просто написать "нежитлове приміщення, без конкретики?
Заранее - большое человеческое спасибо всем отозвавшимся. Можно в личку. Сори за офф
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 299
З нами з: 06.05.18
Подякував: 101 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Смотрю Васенька приближается к Киеву уже. Ещё пару лет и под Киевом дома смотреть будет.
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20911
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:48

  Унуноктий написав:Смотрю Васенька приближается к Киеву уже. Ещё пару лет и под Киевом дома смотреть будет.

я живу в готелі КИЇВ :roll:
центровіше в столиці не буває.
і на працю через дорогу
а ви і дальше тролики запевняйте друг друга про РОКЕТУ...
Васенька
 
Повідомлень: 650
З нами з: 20.10.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:56

Парадокс дешевея и фсепропало.
За 50к ничего толкового возле метро не купить с ремонтом.
PS4
 
Повідомлень: 69
З нами з: 26.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Становлюсь "соросёнком" за 2400 грн. даю экспертное мнение по двум законпроектам)
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20911
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 28192820282128222823>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Corpocrator і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1744, 1745, 1746
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17452 2797088
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 січ, 2020 23:02
_Mykola_
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 192071
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10101
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24412)
25.01.2020 23:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.