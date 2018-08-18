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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 січ, 2020 22:01
Васенька написав: Унуноктий написав:
Смотрю Васенька приближается к Киеву уже. Ещё пару лет и под Киевом дома смотреть будет.
я живу в готелі КИЇВ
центровіше в столиці не буває.
і на працю через дорогу
а ви і дальше тролики запевняйте друг друга про РОКЕТУ...
кем работаешь то? програмистом или лыжным инструктором? каен на газу где паркуешь?
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Унуноктий
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Додано: Суб 25 січ, 2020 22:04
Унуноктий написав: Васенька написав: Унуноктий написав:
Смотрю Васенька приближается к Киеву уже. Ещё пару лет и под Киевом дома смотреть будет.
я живу в готелі КИЇВ
центровіше в столиці не буває.
і на працю через дорогу
а ви і дальше тролики запевняйте друг друга про РОКЕТУ...
кем работаешь то? програмистом или лыжным инструктором? каен на газу где паркуешь?
щоб було тобі форумний троле зрозуміло
сьогодні в шефа днюха була
здогадаєшся?
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Васенька
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Додано: Суб 25 січ, 2020 22:05
Унуноктий написав:
Становлюсь "соросёнком" за 2400 грн. даю экспертное мнение по двум законпроектам)
Каким именно?
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investorkiev
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Додано: Суб 25 січ, 2020 22:08
investorkiev написав: Унуноктий написав:
Становлюсь "соросёнком" за 2400 грн. даю экспертное мнение по двум законпроектам)
Каким именно?
Это новый уровень клоунады
Бакс па30 мы года 2 ждём)
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PS4
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Додано: Суб 25 січ, 2020 22:15
PS4 написав:
Уасенька, если от метро дальше чем 500 метров - объект обречён. Запомните эту аксиому!
кирдык Временам года(
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Унуноктий
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Додано: Суб 25 січ, 2020 22:17
Васенька написав: Унуноктий написав: Васенька написав:
я живу в готелі КИЇВ
центровіше в столиці не буває.
і на працю через дорогу
а ви і дальше тролики запевняйте друг друга про РОКЕТУ...
кем работаешь то? програмистом или лыжным инструктором? каен на газу где паркуешь?
щоб було тобі форумний троле зрозуміло
сьогодні в шефа днюха була
здогадаєшся?
Я даже верю что Васенька может работать в Офисе президента. Без сарказма. Как раз тот уровень IQ
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Унуноктий
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Додано: Суб 25 січ, 2020 22:18
investorkiev написав: Унуноктий написав:
Становлюсь "соросёнком" за 2400 грн. даю экспертное мнение по двум законпроектам)
Каким именно?
о дезинформации и о медиа
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Унуноктий
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Додано: Суб 25 січ, 2020 22:22
Унуноктий написав: investorkiev написав: Унуноктий написав:
Становлюсь "соросёнком" за 2400 грн. даю экспертное мнение по двум законпроектам)
Каким именно?
о дезинформации и о медиа
Цензура? Гонения неугодных журналистов? Ты об этом?
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investorkiev
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Додано: Суб 25 січ, 2020 22:24
investorkiev написав: Унуноктий написав: investorkiev написав:
Каким именно?
о дезинформации и о медиа
Цензура? Гонения неугодных журналистов? Ты об этом?
ну да... пи** шуфрича, лишать лицензии 112 канал и прочие полезные вещи
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Унуноктий
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Додано: Суб 25 січ, 2020 22:25
Васенька написав: Унуноктий написав:
Смотрю Васенька приближается к Киеву уже. Ещё пару лет и под Киевом дома смотреть будет.
я живу в готелі КИЇВ
центровіше в столиці не буває.
і на працю через дорогу
..
Прибиральником там працюєш?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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