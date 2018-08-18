RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2820282128222823>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 295
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:01

  Васенька написав:
  Унуноктий написав:Смотрю Васенька приближается к Киеву уже. Ещё пару лет и под Киевом дома смотреть будет.

я живу в готелі КИЇВ :roll:
центровіше в столиці не буває.
і на працю через дорогу
а ви і дальше тролики запевняйте друг друга про РОКЕТУ...

кем работаешь то? програмистом или лыжным инструктором? каен на газу где паркуешь?
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20911
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:04

  Унуноктий написав:
  Васенька написав:
  Унуноктий написав:Смотрю Васенька приближается к Киеву уже. Ещё пару лет и под Киевом дома смотреть будет.

я живу в готелі КИЇВ :roll:
центровіше в столиці не буває.
і на працю через дорогу
а ви і дальше тролики запевняйте друг друга про РОКЕТУ...

кем работаешь то? програмистом или лыжным инструктором? каен на газу где паркуешь?

щоб було тобі форумний троле зрозуміло :twisted:
сьогодні в шефа днюха була 8) здогадаєшся?
Васенька
 
Повідомлень: 650
З нами з: 20.10.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:05

  Унуноктий написав:Становлюсь "соросёнком" за 2400 грн. даю экспертное мнение по двум законпроектам)

Каким именно?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1763
З нами з: 06.03.19
Подякував: 81 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:08

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:Становлюсь "соросёнком" за 2400 грн. даю экспертное мнение по двум законпроектам)

Каким именно?

Это новый уровень клоунады
Бакс па30 мы года 2 ждём)
PS4
 
Повідомлень: 69
З нами з: 26.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:15

  PS4 написав:
  Васенька написав:
  PS4 написав:Парадокс дешевея и фсепропало.
За 50к ничего толкового возле метро не купить с ремонтом.

якщо поторгуєшся то за полтос бакінських купиш два маєтка по 150-200м2 з ремонтом
в 30км від Києва :wink:
https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-v-rus ... 04c5cbb896
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-do ... 04c5cbb896


Уасенька, если от метро дальше чем 500 метров - объект обречён. Запомните эту аксиому!

кирдык Временам года(
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20911
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:17

  Васенька написав:
  Унуноктий написав:
  Васенька написав:я живу в готелі КИЇВ :roll:
центровіше в столиці не буває.
і на працю через дорогу
а ви і дальше тролики запевняйте друг друга про РОКЕТУ...

кем работаешь то? програмистом или лыжным инструктором? каен на газу где паркуешь?

щоб було тобі форумний троле зрозуміло :twisted:
сьогодні в шефа днюха була 8) здогадаєшся?

Я даже верю что Васенька может работать в Офисе президента. Без сарказма. Как раз тот уровень IQ
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20911
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:18

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:Становлюсь "соросёнком" за 2400 грн. даю экспертное мнение по двум законпроектам)

Каким именно?

о дезинформации и о медиа
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20911
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:22

  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:Становлюсь "соросёнком" за 2400 грн. даю экспертное мнение по двум законпроектам)

Каким именно?

о дезинформации и о медиа

Цензура? Гонения неугодных журналистов? Ты об этом?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1763
З нами з: 06.03.19
Подякував: 81 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:24

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:Каким именно?

о дезинформации и о медиа

Цензура? Гонения неугодных журналистов? Ты об этом?

ну да... пи** шуфрича, лишать лицензии 112 канал и прочие полезные вещи
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20911
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:25

  Васенька написав:
  Унуноктий написав:Смотрю Васенька приближается к Киеву уже. Ещё пару лет и под Киевом дома смотреть будет.

я живу в готелі КИЇВ :roll:
центровіше в столиці не буває.
і на працю через дорогу
..

Прибиральником там працюєш?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20930
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2158 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2820282128222823>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1744, 1745, 1746
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17452 2797090
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 січ, 2020 23:02
_Mykola_
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 192071
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10101
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24412)
25.01.2020 23:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.