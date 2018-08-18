Додано: Суб 25 січ, 2020 23:49

Corpocrator_ Пон 09 вер, 2019 22:02 написав: Чето подумалось.

21 мая 2008 года назначили курс 4,85 и стабильность до конца сентября, робкий рост за неделю, ракетка ещё через неделю, остановка на две недели, ракета дальше. Конец эпохи па5 длившейся ~9лет



21 мая 2019 - инаугурация Зе, небольшой подскок на фоне разговоров о дефолте и последующий укрепляж.



Ну в общем, если в мире начнется очередная эпидемия какого-нибудь гриппа - вы знаете, что делать. Чето подумалось.21 мая 2008 года назначили курс 4,85 и стабильность до конца сентября, робкий рост за неделю, ракетка ещё через неделю, остановка на две недели, ракета дальше. Конец эпохи па5 длившейся ~9лет21 мая 2019 - инаугурация Зе, небольшой подскок на фоне разговоров о дефолте и последующий укрепляж.Ну в общем, если- вы знаете, что делать.

Глобальный кризис

(в лучшем случае, если не катастрофа), которого все так долго ждали и выглядывали то отсюда, то оттуда - начался, спусковой крючек нажат, пуля вылетела из ствола.Черный лебедь, хотя де факто скорее черная летучая мышь, прилетел под ёлочку в Китае в виде мутировавшего в популяции(или пробирке) разно-шерстных и разно-чешуйчастых животных -И так #короновирус 2019-nCov, для тех кто только присоединился к сериалу:А ситуация в Китае беспрецедентна и напоминает сюжет некоторых апокалиптичных фильмов, но с другими бюджетами:Сегодня генсек после встречи с полит-бюро, вместо новогоднего поздравления заявил на всю страну, что дело швах, скорость распространения заразы увеличивается, несмотря на все меры, чрезвычайное положение общегосударственного значение,"grave situation".На неопределенный срок полностью остановлено междугороднее пассажирское сообщение внутри страны(авиа, жд, автобусы, водный транспорт), отменены все массовые мероприятия и закрыты большинство мест скопления людей, армия мобилизована. На блокадном положении на вчерашний день находилось более 20 городов с суммарным населением более 60млн. В городах на улицах пусто, люди сидят по домам и боятся высовываться да и за чем? в блокадных городах на пороге продовольственный кризис, в магазинах пусто.Но все предпринятые меры неэффективны, т.к. были несоответствующими и несвоевременными (это не вина властей, а недостаток информации)На данный момент официально подтверждено чуть менее 1500 случае инфицирования и 50 случаев летальных исходов (но это только официально, обратившихся, зарегистрированных) в стране с тотальной цензурой информационного поля.По отрывочной информации, просачивающейся через Большую Китайскую Интернет Стену, при самых оптимистичных оценках можно говорить о десятках тысяча только обратившихся имеющих симптомы(во многих случаях в больницы идти нет смысла, т.к. они не имеют ресурсов не то что всех лечить, а даже принять). Для понимания колпака цензуры: неугодные сообщения исчезают прямо из чатика с родными, а черный воронок уже может быть под парадным, патрули могут спокойненько проверить ваш смартфон на предмет наличия «запрещенногог» контента и увести под белы рученьки. Поэтому большинство "шокирующих" сведений - это вовремя скопированные и сохраненные где-то подальше сообщения из чатиков.Реальное количество инфицированных может приближаться уже к миллионам, и вот почему.Еще неделю назад власти Китая заявляли, о том, что вирус не передается от человека к человеку, потом что не передается воздушно-капельным путем - сейчас уже известно передается.Предполагается, что вирус до ноября 2019г, изначально циркулирующий в популяции летучих-мышей, в следствие спонтанной мутации передался змеям и еще хз каким животным на продовольственном рынке. Вирус, находясь в активном эволюционном окне, продолжил быстро мутировать, что привело к передаче его сначала человеку через пищу (ноябрь-декабрь 2019), а вскоре уже в человеческой популяции домутировал до передачи воздушно-капельным....и продолжает мутировать, по всей видимости, а значит все накопленные сведения могут быть уже устаревшими.По более жесткой версии: источник вируса - утечка в новейшей микробиологической лаборатории в Китае, находящейся в черте города в котором всё и началось. Они там "изучали" всякий SARS, MERS, денге и прочую поросяче-пташыную сpань.Нулевого пациента пока определить не удалось, но первый кто имел все соответствующие симптомы - вообще не соприкасался с тем продуктовым-рынком. Ни он ни его ближайшее окружение.Это совершенно новый вирус и в человеческой популяции от него нет иммунитета, как нет и вакцин и пока эффективного средства лечения, кроме иммуномодулирующего и симптоматического.Создание вакцины обещают к лету.: от 1 до 4 недель (например, пациент №2 в США была в Китае еще в декабре, а симптомы появились только на этой неделе), с какого момента человек становится передатчиком, а не только носителем вируса пока неизвестно: в большинстве случаев до определенного момента протекает бессимптомно, могут быть как респираторные, так и ЖКТ и неврологические симптомы. Все карантинные меры до четверга были направлены на выявления повышенной температуры и респираторных симптомов, короче решето.: люди от 40 лет, летальные исходы в 80% мужчины.(скольких может заразить переносчик, грубо говоря, в среднем): от 4 до 15 (он дофига заразный, для заражения достаточно совсем небольшого количества вирионов)(по имеющейся официальной информации): 3,5-4,5%, у Испанки было 10%. Основная причина смерти как и любой пневмонии.* При слишком низкой виральности или при слишком высокой летальности - болезнь не может вызвать массовых жертв в планетарном, та даже региональном масштабе.Какие последствия в самой ближайшей перспективе?Рынки уже успели отреагировать минимальной просадкой в пятницу во второй половине дня, в понедельник, когда СМИ во всю обработают общественное сознание паническими сводками - нас ждет очень жесткий обвал (будь у меня акции любых компаний, кроме фармацевтических - продавал бы при первой же возможности)На днях собиралась Всемирная организация здравоохранения для оценки ситуации с короновирусом, с перевесом в 1 голос, было принятно решение не объявлять чрезвычайное положение международного масштаба, видимо в понедельник они уже передумают..., кроме маловероятного случая, что вирус заточен на азиатов, хотя опять же промутирует разок и вперед. И вариант с пандемией может быть даже лучшим вариантом, в случае низкой летальности и нахождения эффективных средств терапии.В случае отстутствия таковых - планетарная медицинская инфраструктура коллапснет от нехватки больничных мест, медицинского персонала и медикаментов. И % летальности может существенно возрасти, потому как одно дело всем отделением откачивать 10 пациентов на протяжении 2-3 недель(а именно столько длится выздоровление на примере около 30 выздоровевших), другое дело когда в очереди стоят пусть даже не сотни-, а десятки тысяч.Китаю же предстоят потуги замедлить скорость распространения вируса и изоляция(если это еще имеет смысл), сбор информации и апробация различных контр-мер, чтоб остальной мир мог хоть как-то подготовиться,Последствия изоляции крупнейшего товаропроизводителя для мировых производственных(а потом и финансовых)цепочек катастрофичны. Превед Алибаба, превед Алиэкспресс...где всё это теперь взять и как знать что оно не заражено.С одной стороны, если б не выходные в Китае рынки шарахнуло бы еще сильнее уже сейчас, а с другой - если б не их Новый год такой скорости распространения вируса можно было бы избежать.В общемПС.Честно говоря, совершенно без паники, как-то в 2009м отпаниковал, но и изучил очень многое связанное с таким вот.целью не было посеять панику (иначе бы я напичкал еще картинок и видосиков из поднебесной, но там не для слабонервных)Я лишь поделиться свежей информацией собранной из многих источников и призвать к размышлениям и подготовке, хоть и все предыдущие подобные посты не шмогли отвлечь от возни в ширинке в пару коп и поток сознания тутэшней словоохотливой публики.Конечно хотелось бы в этом контексте поразмыслить: "а шо теперь? доллар вверх или вниз, зерно вверх или вниз?, а чавуний, а недвижка? а где брать товары народного потребления кроме хавчика?" но может в следующем посте.ППС.Вообще любой вирус - это типа перепрошивки/патча для наших генетических систем, номои рекомендации на случай пандемии - эффективные иммуномодулирующие и противовирусные средства отечественного производстваИнтерфероны(Лаферон, лаферобион и тп), Новирин, Амизон, Амиксин(не буду рассказывать, что колят медикам и воякам в Китае, бо оно совершенно дурных денег стоит)