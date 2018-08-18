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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2821282228232824

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 295
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 07:16

ГриппуйПаникуй

Corpocrator
Just a question. А вот те зараженцы, которые в других отличных от Китая странах, они с азиатскими корнями? Не отследили по сообщениям СМИ?

зы. я верю в версию "диверсии" против азиатов, но никто не знает, как вирус мутирует и не ударит ли по европейцам еще сильней, чем по азиатам.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 07:33

в 2008 году у нас каждый второй h1n1 болел, лежал в реанимации. Если каждый второй у нас умрет, то вот вам и кризис полный. Зачем недвижимость? лучше гроб купить :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 07:55

можно взять евробляху (хоть мерс S-600) или электромобиль и ездить с пригорода или из села. Снять дом или квартиру в пригороде дешевле.[/quote]
Автомобилем владели когда-нибудь? Или S 600 заправляют и обслуживают бесплатно?
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 08:04

  Faceless написав:Вообще, если действительно такой как Васенька мог попасть куда то в актив СН, пртмазаться там помощником депутата или ещё хуже - депутатом какого-то разлива - то это самый что ни на есть ярчайший показатель, насколько все плохо. Просто клиника.

Так папа фермер купив сидячку, що не понятно.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 08:13

  proftpd66 написав:в 2008 году у нас каждый второй h1n1 болел, лежал в реанимации. Если каждый второй у нас умрет, то вот вам и кризис полный. Зачем недвижимость? лучше гроб купить :mrgreen:

я ще пам"ятаю часи коли ЮВТ розватажувала тамі-флю,
І навіть через роки після того, знаю 2 реальних трафунки із летальним виходом з людей який знав.
І цього року досить "тяжка" грипа у кількох знайомих.

Так що з одного боку, вже щось подібне переживали.
З іншого боку, думаю, що на всяк випадок тре зробити хочаб запас води, макарон і тушонки на пару місяців, якщо внаслідок епідемії буде колапс постачання продуками та водою.

Можливо, докуплю якої простої медицини та спірітуса/водки.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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