Додано: Нед 26 січ, 2020 08:04

Faceless написав: Вообще, если действительно такой как Васенька мог попасть куда то в актив СН, пртмазаться там помощником депутата или ещё хуже - депутатом какого-то разлива - то это самый что ни на есть ярчайший показатель, насколько все плохо. Просто клиника. Вообще, если действительно такой как Васенька мог попасть куда то в актив СН, пртмазаться там помощником депутата или ещё хуже - депутатом какого-то разлива - то это самый что ни на есть ярчайший показатель, насколько все плохо. Просто клиника.

Так папа фермер купив сидячку, що не понятно. Так папа фермер купив сидячку, що не понятно.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/