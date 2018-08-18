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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 січ, 2020 10:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кому газ на Бентли?
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Додано: Нед 26 січ, 2020 10:11
не было, только был ВАС 2103, если можно считать автомобилем. 1979 года выпуска и то не мой, в угоне.
Ездил по бездорожью на ВАС 21023.
Позняки, Харьковская - можно считать пригородом. Ответ: да, жил. А ездил на Uber, где водитель была девушка, TOП-модель. Вольсваген пассат.
Додано: Нед 26 січ, 2020 10:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не было, только был ВАС 2103, если можно считать автомобилем. 1979 года выпуска и то не мой, в угоне.
Ездил по бездорожью на ВАС 21023.
Позняки, Харьковская - можно считать пригородом. Ответ: да, жил. А ездил на Uber, где водитель была девушка, TOП-модель. Вольсваген пассат.[/quote] В доме в пригороде жить ничего не платя за аренду дороже чем арендовать квартиру на Позняках. Сечешь лошок?
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Додано: Нед 26 січ, 2020 10:46
Унуноктий
я не понял, к чему вопрос?
цена квартиры в пригороде на порядок меньше чем в Киева. По этому в Киеве аренда больше. Разве что "эконом", это когда матрас и линолиум. То да, может быть дешевле так в убитом обоссаном по 10 раз ремонте.
У меня знакомый москвич сдает в Москве, очень еще давно. Давно с ним не связывался. Но живет в г.Боярке (Киев), он снял хату с отличными ремонтом для комфорта за городом. На тех же позняках с отличным ремонтом загонят 15к-30к. Как-то так.
Додано: Нед 26 січ, 2020 10:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Безликий, алё. Бань мамкиных иммунологов. Это не шутка дела. Люди начичаются и потом потеряют здоровье уже от вполне реальных аутоимунных атак.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 10:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Путаешься в показаниях. Снять квартиру в человейнике крюковщины стоит столько же как на ПОХе. А что ты там про аренду дома писал? Или уже задний ход на евробляхе)
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Додано: Нед 26 січ, 2020 11:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
если цена падает или стоит, то зачем тогда орать постоянно что цена поднимается?
Если куча квартир понастраивать, которых, ни сдать и не продать. И которые, не пользуются спросом. То да, я согласен что цена на похе как на пригороде. Таком образом доход будет 3-6% годовых в гривне.
1)
Заречная улица 2к 24к грн
2)
Драгоманова улица 40 20к грн
3)
2к квартиры, Анна Ахматова 22 18к грн
4)
2к квартиры, Чавдар Єлизавети улица 16к
==========================
1) 2к квартиры, в районе Вишневое
10к грн
10к грн
2)
Додано: Нед 26 січ, 2020 11:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Цена квартир растет. Аренда остановилась.
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