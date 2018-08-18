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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2822282328242825

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 295
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 10:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кому газ на Бентли? https://hyser.com.ua/tehnology/126390-v ... ntley-foto

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 10:11

  Унуноктий написав:
proftpd66 написав:
  lejko_vit написав:Автомобилем владели когда-нибудь? Или S 600 заправляют и обслуживают бесплатно?


я не написал год 2001
Зато дает комфорт.
Это юмористический пример. С точки зрения того что есть всегда выбор.

Отказаться от евробляхи (500-2000$) или электромобиля в пользу снятия в аренду Эврику?
Вас спросили: у вас был автомобиль? Вы жили в доме в пригороде?

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не было, только был ВАС 2103, если можно считать автомобилем. 1979 года выпуска :lol: и то не мой, в угоне.
Ездил по бездорожью на ВАС 21023.

Позняки, Харьковская - можно считать пригородом. Ответ: да, жил. А ездил на Uber, где водитель была девушка, TOП-модель. Вольсваген пассат.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 10:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:
  Унуноктий написав:
proftpd66 написав:[quote="4852457:lejko_vit"]
Автомобилем владели когда-нибудь? Или S 600 заправляют и обслуживают бесплатно?


я не написал год 2001
Зато дает комфорт.
Это юмористический пример. С точки зрения того что есть всегда выбор.

Отказаться от евробляхи (500-2000$) или электромобиля в пользу снятия в аренду Эврику?
Вас спросили: у вас был автомобиль? Вы жили в доме в пригороде?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


не было, только был ВАС 2103, если можно считать автомобилем. 1979 года выпуска и то не мой, в угоне.
Ездил по бездорожью на ВАС 21023.

Позняки, Харьковская - можно считать пригородом. Ответ: да, жил. А ездил на Uber, где водитель была девушка, TOП-модель. Вольсваген пассат.[/quote] В доме в пригороде жить ничего не платя за аренду дороже чем арендовать квартиру на Позняках. Сечешь лошок?

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 10:46

Унуноктий

я не понял, к чему вопрос?
цена квартиры в пригороде на порядок меньше чем в Киева. По этому в Киеве аренда больше. Разве что "эконом", это когда матрас и линолиум. То да, может быть дешевле так в убитом обоссаном по 10 раз ремонте.

У меня знакомый москвич сдает в Москве, очень еще давно. Давно с ним не связывался. Но живет в г.Боярке (Киев), он снял хату с отличными ремонтом для комфорта за городом. На тех же позняках с отличным ремонтом загонят 15к-30к. Как-то так.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 10:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Безликий, алё. Бань мамкиных иммунологов. Это не шутка дела. Люди начичаются и потом потеряют здоровье уже от вполне реальных аутоимунных атак.

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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 10:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:Унуноктий

я не понял, к чему вопрос?
цена квартиры в пригороде на порядок меньше чем в Киева. По этому в Киеве аренда больше. Разве что "эконом", это когда матрас и линолиум. То да, может быть дешевле так в убитом обоссаном по 10 раз ремонте.

У меня знакомый москвич сдает в Москве, очень еще давно. Давно с ним не связывался. Но живет в г.Боярке (Киев), он снял хату с отличными ремонтом для комфорта за городом. На тех же позняках с отличным ремонтом загонят 15к-30к. Как-то так.
Путаешься в показаниях. Снять квартиру в человейнике крюковщины стоит столько же как на ПОХе. А что ты там про аренду дома писал? Или уже задний ход на евробляхе)

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:Путаешься в показаниях. Снять квартиру в человейнике крюковщины стоит столько же как на ПОХе. А что ты там про аренду дома писал? Или уже задний ход на евробляхе)


если цена падает или стоит, то зачем тогда орать постоянно что цена поднимается? :D
Если куча квартир понастраивать, которых, ни сдать и не продать. И которые, не пользуются спросом. То да, я согласен что цена на похе как на пригороде. Таком образом доход будет 3-6% годовых в гривне.

1)
https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 54201.html

Заречная улица 2к 24к грн

2)
https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 52868.html
Драгоманова улица 40 20к грн

3)
https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 24141.html
2к квартиры, Анна Ахматова 22 18к грн

4) https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 92801.html

2к квартиры, Чавдар Єлизавети улица 16к

==========================

1) 2к квартиры, в районе Вишневое
10к грн
https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 82574.html
10к грн
2) https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 82574.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:
  Унуноктий написав:Путаешься в показаниях. Снять квартиру в человейнике крюковщины стоит столько же как на ПОХе. А что ты там про аренду дома писал? Или уже задний ход на евробляхе)


если цена падает или стоит, то зачем тогда орать постоянно что цена поднимается? :D
Если куча квартир понастраивать, которых, ни сдать и не продать. И которые, не пользуются спросом. То да, я согласен что цена на похе как на пригороде. Таком образом доход будет 3-6% годовых в гривне.

1)
https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 54201.html

Заречная улица 2к 24к грн

2)
https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 52868.html
Драгоманова улица 40 20к грн

3)
https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 24141.html
2к квартиры, Анна Ахматова 22 18к грн

4) https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 92801.html

2к квартиры, Чавдар Єлизавети улица 16к

==========================

1) 2к квартиры, в районе Вишневое
10к грн
https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 82574.html
10к грн
2) https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 82574.html
Цена квартир растет. Аренда остановилась.

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Унуноктий
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