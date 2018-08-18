proftpd66 написав: Унуноктий



я не понял, к чему вопрос?

цена квартиры в пригороде на порядок меньше чем в Киева. По этому в Киеве аренда больше. Разве что "эконом", это когда матрас и линолиум. То да, может быть дешевле так в убитом обоссаном по 10 раз ремонте.



У меня знакомый москвич сдает в Москве, очень еще давно. Давно с ним не связывался. Но живет в г.Боярке (Киев), он снял хату с отличными ремонтом для комфорта за городом. На тех же позняках с отличным ремонтом загонят 15к-30к. Как-то так.