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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2823282428252826>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 295
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 10:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:Унуноктий

я не понял, к чему вопрос?
цена квартиры в пригороде на порядок меньше чем в Киева. По этому в Киеве аренда больше. Разве что "эконом", это когда матрас и линолиум. То да, может быть дешевле так в убитом обоссаном по 10 раз ремонте.

У меня знакомый москвич сдает в Москве, очень еще давно. Давно с ним не связывался. Но живет в г.Боярке (Киев), он снял хату с отличными ремонтом для комфорта за городом. На тех же позняках с отличным ремонтом загонят 15к-30к. Как-то так.
Путаешься в показаниях. Снять квартиру в человейнике крюковщины стоит столько же как на ПОХе. А что ты там про аренду дома писал? Или уже задний ход на евробляхе)

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:Путаешься в показаниях. Снять квартиру в человейнике крюковщины стоит столько же как на ПОХе. А что ты там про аренду дома писал? Или уже задний ход на евробляхе)


если цена падает или стоит, то зачем тогда орать постоянно что цена поднимается? :D
Если куча квартир понастраивать, которых, ни сдать и не продать. И которые, не пользуются спросом. То да, я согласен что цена на похе как на пригороде. Таком образом доход будет 3-6% годовых в гривне.

1)
https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 54201.html

Заречная улица 2к 24к грн

2)
https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 52868.html
Драгоманова улица 40 20к грн

3)
https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 24141.html
2к квартиры, Анна Ахматова 22 18к грн

4) https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 92801.html

2к квартиры, Чавдар Єлизавети улица 16к

==========================

1) 2к квартиры, в районе Вишневое
10к грн
https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 82574.html
10к грн
2) https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 82574.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:
  Унуноктий написав:Путаешься в показаниях. Снять квартиру в человейнике крюковщины стоит столько же как на ПОХе. А что ты там про аренду дома писал? Или уже задний ход на евробляхе)


если цена падает или стоит, то зачем тогда орать постоянно что цена поднимается? :D
Если куча квартир понастраивать, которых, ни сдать и не продать. И которые, не пользуются спросом. То да, я согласен что цена на похе как на пригороде. Таком образом доход будет 3-6% годовых в гривне.

1)
https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 54201.html

Заречная улица 2к 24к грн

2)
https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 52868.html
Драгоманова улица 40 20к грн

3)
https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 24141.html
2к квартиры, Анна Ахматова 22 18к грн

4) https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 92801.html

2к квартиры, Чавдар Єлизавети улица 16к

==========================

1) 2к квартиры, в районе Вишневое
10к грн
https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 82574.html
10к грн
2) https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 82574.html
Цена квартир растет. Аренда остановилась.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:31

Значит и цена скоро должна остановиться//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:31

  Унуноктий написав:Кому газ на Бентли? https://hyser.com.ua/tehnology/126390-v ... ntley-foto

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Ага, только за Регулировка клапанов будет выбрасывать по 3-4к долл. вот и экономия)
PS4
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:34

Долгосрочная аренда дома с камином, от собственника, Бровары

11 000 грн за месяц
449 $ курс валют

https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 38656.html

Площадь
331 • 225 м²
Дополнительные платежи
нет
Тип предложения
от собственника
Тип стен
кирпич
Тип дома
отдельно стоящий дом
Отопление
централизованное

Описание
*1 этаж- большая кухня с итальянским кухонным гарнитуром и техникой (18 кв.м.), коридор, зал-гостинная (39 кв. м.), кабинет (14 кв.м.), санузел.
*2 этаж- 1 спальня (14, 7), 2 спальня(13, 8), 3 спальня (18, 6-используется как спортзал), закрытая веранда-зимний сад (56, 5), санузел с большой ванной.
*Подвал (120 кв.м.)-высота потолка 2, 5 м: теннисный стол, котельная, хоз. помещение.
*Два просторных гаража + навес для авто.
*Баня во дворе на газу.
*Ухоженный участок, выложен плиткой,
с элементами ландшафтного дизайна.
*Зона отдыха закрытая с кирпичным мангалом.
*Открытая зона отдыха с качелями.
Все коммуникации. Коммунальные услуги экономичные, т.к. дом очень теплый.

Особенности планировки
с ремонтом • с мебелью • с гаражом • с баней/сауной • с камином


ВОТ тебе. 3 евробляхи можешь в гараж поставить. И еще студенток 18-20 лет в баньку в пятером пригласить жить :lol: Странно что цена очень маленькая.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:39

  PS4 написав:
  Унуноктий написав:Кому газ на Бентли? https://hyser.com.ua/tehnology/126390-v ... ntley-foto

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Ага, только за Регулировка клапанов будет выбрасывать по 3-4к долл. вот и экономия)

там гидрокомпенсаторы..... рагулировщик ... иди свой рено меган рагулируй
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:42

  proftpd66 написав:Долгосрочная аренда дома с камином, от собственника, Бровары

11 000 грн за месяц
449 $ курс валют

https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 38656.html

Площадь
331 • 225 м²
Дополнительные платежи
нет
Тип предложения
от собственника
Тип стен
кирпич
Тип дома
отдельно стоящий дом
Отопление
централизованное

Описание
*1 этаж- большая кухня с итальянским кухонным гарнитуром и техникой (18 кв.м.), коридор, зал-гостинная (39 кв. м.), кабинет (14 кв.м.), санузел.
*2 этаж- 1 спальня (14, 7), 2 спальня(13, 8), 3 спальня (18, 6-используется как спортзал), закрытая веранда-зимний сад (56, 5), санузел с большой ванной.
*Подвал (120 кв.м.)-высота потолка 2, 5 м: теннисный стол, котельная, хоз. помещение.
*Два просторных гаража + навес для авто.
*Баня во дворе на газу.
*Ухоженный участок, выложен плиткой,
с элементами ландшафтного дизайна.
*Зона отдыха закрытая с кирпичным мангалом.
*Открытая зона отдыха с качелями.
Все коммуникации. Коммунальные услуги экономичные, т.к. дом очень теплый.

Особенности планировки
с ремонтом • с мебелью • с гаражом • с баней/сауной • с камином


ВОТ тебе. 3 евробляхи можешь в гараж поставить. И еще студенток 18-20 лет в баньку в пятером пригласить жить :lol: Странно что цена очень маленькая.

ничего странного, отопление такого дома стоит больше чем цена аренды... вот и считай, косарь баксов уже+бензин+добираться долго....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:43

  Унуноктий написав:ну да... пи** шуфрича, лишать лицензии 112 канал и прочие полезные вещи


подскажи там, что шмария еще надо зашкварить&забанить
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:54

  asti написав:Значит и цена скоро должна остановиться//)


С чего такие выводы?
На аренду и цену продажи влияют немного разные факторы.
investorkiev
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