Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
я не понял, к чему вопрос? цена квартиры в пригороде на порядок меньше чем в Киева. По этому в Киеве аренда больше. Разве что "эконом", это когда матрас и линолиум. То да, может быть дешевле так в убитом обоссаном по 10 раз ремонте.
У меня знакомый москвич сдает в Москве, очень еще давно. Давно с ним не связывался. Но живет в г.Боярке (Киев), он снял хату с отличными ремонтом для комфорта за городом. На тех же позняках с отличным ремонтом загонят 15к-30к. Как-то так.
Путаешься в показаниях. Снять квартиру в человейнике крюковщины стоит столько же как на ПОХе. А что ты там про аренду дома писал? Или уже задний ход на евробляхе)
Унуноктий написав:Путаешься в показаниях. Снять квартиру в человейнике крюковщины стоит столько же как на ПОХе. А что ты там про аренду дома писал? Или уже задний ход на евробляхе)
если цена падает или стоит, то зачем тогда орать постоянно что цена поднимается? Если куча квартир понастраивать, которых, ни сдать и не продать. И которые, не пользуются спросом. То да, я согласен что цена на похе как на пригороде. Таком образом доход будет 3-6% годовых в гривне.
Унуноктий написав:Путаешься в показаниях. Снять квартиру в человейнике крюковщины стоит столько же как на ПОХе. А что ты там про аренду дома писал? Или уже задний ход на евробляхе)
если цена падает или стоит, то зачем тогда орать постоянно что цена поднимается? Если куча квартир понастраивать, которых, ни сдать и не продать. И которые, не пользуются спросом. То да, я согласен что цена на похе как на пригороде. Таком образом доход будет 3-6% годовых в гривне.
Площадь 331 • 225 м² Дополнительные платежи нет Тип предложения от собственника Тип стен кирпич Тип дома отдельно стоящий дом Отопление централизованное
Описание *1 этаж- большая кухня с итальянским кухонным гарнитуром и техникой (18 кв.м.), коридор, зал-гостинная (39 кв. м.), кабинет (14 кв.м.), санузел. *2 этаж- 1 спальня (14, 7), 2 спальня(13, , 3 спальня (18, 6-используется как спортзал), закрытая веранда-зимний сад (56, 5), санузел с большой ванной. *Подвал (120 кв.м.)-высота потолка 2, 5 м: теннисный стол, котельная, хоз. помещение. *Два просторных гаража + навес для авто. *Баня во дворе на газу. *Ухоженный участок, выложен плиткой, с элементами ландшафтного дизайна. *Зона отдыха закрытая с кирпичным мангалом. *Открытая зона отдыха с качелями. Все коммуникации. Коммунальные услуги экономичные, т.к. дом очень теплый.
Особенности планировки с ремонтом • с мебелью • с гаражом • с баней/сауной • с камином
ВОТ тебе. 3 евробляхи можешь в гараж поставить. И еще студенток 18-20 лет в баньку в пятером пригласить жить Странно что цена очень маленькая.
Площадь 331 • 225 м² Дополнительные платежи нет Тип предложения от собственника Тип стен кирпич Тип дома отдельно стоящий дом Отопление централизованное
Описание *1 этаж- большая кухня с итальянским кухонным гарнитуром и техникой (18 кв.м.), коридор, зал-гостинная (39 кв. м.), кабинет (14 кв.м.), санузел. *2 этаж- 1 спальня (14, 7), 2 спальня(13, , 3 спальня (18, 6-используется как спортзал), закрытая веранда-зимний сад (56, 5), санузел с большой ванной. *Подвал (120 кв.м.)-высота потолка 2, 5 м: теннисный стол, котельная, хоз. помещение. *Два просторных гаража + навес для авто. *Баня во дворе на газу. *Ухоженный участок, выложен плиткой, с элементами ландшафтного дизайна. *Зона отдыха закрытая с кирпичным мангалом. *Открытая зона отдыха с качелями. Все коммуникации. Коммунальные услуги экономичные, т.к. дом очень теплый.
Особенности планировки с ремонтом • с мебелью • с гаражом • с баней/сауной • с камином
ВОТ тебе. 3 евробляхи можешь в гараж поставить. И еще студенток 18-20 лет в баньку в пятером пригласить жить Странно что цена очень маленькая.
ничего странного, отопление такого дома стоит больше чем цена аренды... вот и считай, косарь баксов уже+бензин+добираться долго....