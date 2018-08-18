Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Площадь 331 • 225 м² Дополнительные платежи нет Тип предложения от собственника Тип стен кирпич Тип дома отдельно стоящий дом Отопление централизованное
Описание *1 этаж- большая кухня с итальянским кухонным гарнитуром и техникой (18 кв.м.), коридор, зал-гостинная (39 кв. м.), кабинет (14 кв.м.), санузел. *2 этаж- 1 спальня (14, 7), 2 спальня(13, , 3 спальня (18, 6-используется как спортзал), закрытая веранда-зимний сад (56, 5), санузел с большой ванной. *Подвал (120 кв.м.)-высота потолка 2, 5 м: теннисный стол, котельная, хоз. помещение. *Два просторных гаража + навес для авто. *Баня во дворе на газу. *Ухоженный участок, выложен плиткой, с элементами ландшафтного дизайна. *Зона отдыха закрытая с кирпичным мангалом. *Открытая зона отдыха с качелями. Все коммуникации. Коммунальные услуги экономичные, т.к. дом очень теплый.
Особенности планировки с ремонтом • с мебелью • с гаражом • с баней/сауной • с камином
ВОТ тебе. 3 евробляхи можешь в гараж поставить. И еще студенток 18-20 лет в баньку в пятером пригласить жить Странно что цена очень маленькая.
Значить, будинок десь в Іпенях. До Києва 3 дня полем, 2 дня лісом. Треба мати власне авто, витрачати на дорогу мінімум 2 години щоденно. Амортизація машини, бензин = 500 дол міс.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
барабашов написав:Васенька Не стоило последнее овно в Сулимовке 320куе ни в 06м, ни в 07м, ни в 08м. А если его построили пять лет назад и скоренько сливают уже - представляю из чего там все сделано и какими руками.
були такі ціни особливо за такий домік як в Русанові в той час вбиті однокімнатні квартири в Березані чи Баришівці по 50000у.е продавали тоді одна соточка земельки в 30км від столиці по 2000-3000у.е коштувала ну в твоєму єврейському селі "дніпропетровськ" можливо було й дешевше...
asti написав:Значит и цена скоро должна остановиться//)
С чего такие выводы? На аренду и цену продажи влияют немного разные факторы.
Одним из факторов роста цен на вторичку (собственно, с этого все и началось) стал рост цен на аренду. Думаю, вы заметили, что даже совкошлак возле метро прилично подорожал за последний год, а в ипенях цена на то же хавно почти не изменилась. А теперь у рОкеты появился новый двигатель - обвальное падение ставок по депозитам, посмотрим как повлияет...
asti написав:А теперь у рОкеты появился новый двигатель - обвальное падение ставок по депозитам, посмотрим как повлияет...
Тем не менее, есть практически безрисковые варианты карточных счетов 10-15% годовых. Ликвидность = 99,(9)% Риск до 200к = 0,(0)1% Простои - ->0% Затраты, расходы - ->0% Дл снижения риска, и увеличения ликвидности - можно дробить между банками, или родственниками
По какому критерию битон превосходит?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
asti написав:А теперь у рОкеты появился новый двигатель - обвальное падение ставок по депозитам, посмотрим как повлияет...
Тем не менее, есть практически безрисковые варианты карточных счетов 10-15% годовых. Ликвидность = 99,(9)% Риск до 200к = 0,(0)1% Простои - ->0% Затраты, расходы - ->0% Дл снижения риска, и увеличения ликвидности - можно дробить между банками, или родственниками
По какому критерию битон превосходит?
Упадут ставки по депо, упадут и по таким картам, процесс уже идёт