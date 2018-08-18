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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2824282528262827>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 295
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ну так чому ніхто не коментує 2 ступені РОКЕТИ???
всього 30км від Києва, нові маєтки 150-200м2 з хорошим ремонтом
https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-v-rus ... ByNw7.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-do ... D1n33.html
падіння ціни в 10 разів стосовно 2007-2008рр
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:16

  proftpd66 написав:Долгосрочная аренда дома с камином, от собственника, Бровары

11 000 грн за месяц
449 $ курс валют

https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 38656.html

Площадь
331 • 225 м²
Дополнительные платежи
нет
Тип предложения
от собственника
Тип стен
кирпич
Тип дома
отдельно стоящий дом
Отопление
централизованное

Описание
*1 этаж- большая кухня с итальянским кухонным гарнитуром и техникой (18 кв.м.), коридор, зал-гостинная (39 кв. м.), кабинет (14 кв.м.), санузел.
*2 этаж- 1 спальня (14, 7), 2 спальня(13, 8), 3 спальня (18, 6-используется как спортзал), закрытая веранда-зимний сад (56, 5), санузел с большой ванной.
*Подвал (120 кв.м.)-высота потолка 2, 5 м: теннисный стол, котельная, хоз. помещение.
*Два просторных гаража + навес для авто.
*Баня во дворе на газу.
*Ухоженный участок, выложен плиткой,
с элементами ландшафтного дизайна.
*Зона отдыха закрытая с кирпичным мангалом.
*Открытая зона отдыха с качелями.
Все коммуникации. Коммунальные услуги экономичные, т.к. дом очень теплый.

Особенности планировки
с ремонтом • с мебелью • с гаражом • с баней/сауной • с камином


ВОТ тебе. 3 евробляхи можешь в гараж поставить. И еще студенток 18-20 лет в баньку в пятером пригласить жить :lol: Странно что цена очень маленькая.


Значить, будинок десь в Іпенях. До Києва 3 дня полем, 2 дня лісом. Треба мати власне авто, витрачати на дорогу мінімум 2 години щоденно.
Амортизація машини, бензин = 500 дол міс.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:20

Васенька
Не стоило последнее овно в Сулимовке 320куе ни в 06м, ни в 07м, ни в 08м.
А если его построили пять лет назад и скоренько сливают уже - представляю из чего там все сделано и какими руками.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:28

  барабашов написав:Васенька
Не стоило последнее овно в Сулимовке 320куе ни в 06м, ни в 07м, ни в 08м.
А если его построили пять лет назад и скоренько сливают уже - представляю из чего там все сделано и какими руками.

були такі ціни :mrgreen:
особливо за такий домік як в Русанові
в той час вбиті однокімнатні квартири в Березані чи Баришівці по 50000у.е продавали
тоді одна соточка земельки в 30км від столиці по 2000-3000у.е коштувала
ну в твоєму єврейському селі "дніпропетровськ" можливо було й дешевше...
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Доллярчики выбрали васенек... сцуко-сцуко... пробиваем одно дно за другим.

Будем оптимистами и будем это воспринимать так, что чем более некомпетентная и безобидная власть, тем проще живется людям и бизнесу.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:39

  investorkiev написав:
  asti написав:Значит и цена скоро должна остановиться//)
С чего такие выводы?
На аренду и цену продажи влияют немного разные факторы.
Одним из факторов роста цен на вторичку (собственно, с этого все и началось) стал рост цен на аренду. Думаю, вы заметили, что даже совкошлак возле метро прилично подорожал за последний год, а в ипенях цена на то же хавно почти не изменилась. А теперь у рОкеты появился новый двигатель - обвальное падение ставок по депозитам, посмотрим как повлияет...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:51

Васенька были баранескаускасы которые по такой цене покупали в заж0пьях участки по дохуа соток?
Кто то тогда майнул свой биткоЭн
Ты папину земельку не успел по хорошей цене хоть чуток пихнуть ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:52

  asti написав:А теперь у рОкеты появился новый двигатель - обвальное падение ставок по депозитам, посмотрим как повлияет...

Тем не менее, есть практически безрисковые варианты карточных счетов 10-15% годовых.
Ликвидность = 99,(9)%
Риск до 200к = 0,(0)1%
Простои - ->0%
Затраты, расходы - ->0%
Дл снижения риска, и увеличения ликвидности - можно дробить между банками, или родственниками

По какому критерию битон превосходит?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вкладчик1234 написав:
  asti написав:А теперь у рОкеты появился новый двигатель - обвальное падение ставок по депозитам, посмотрим как повлияет...

Тем не менее, есть практически безрисковые варианты карточных счетов 10-15% годовых.
Ликвидность = 99,(9)%
Риск до 200к = 0,(0)1%
Простои - ->0%
Затраты, расходы - ->0%
Дл снижения риска, и увеличения ликвидности - можно дробить между банками, или родственниками

По какому критерию битон превосходит?
Упадут ставки по депо, упадут и по таким картам, процесс уже идёт
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:58

  Faceless написав:Упадут ставки по депо, упадут и по таким картам, процесс уже идёт

Битон буит.тока.даражать что ли?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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