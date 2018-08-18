Битон буит.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:04
Хотелки.
Я дал расклад на текущий момент.
А контраргументы приводятся в виде допущений, предположений, и возможных сферических конях в вакууме. "Если бы, да кабы..."
С другой стороны, меня даже радует, что не все идут на депозиты, а вкладываются в высокорисковые "инвестиции".
Иначе бы ставки действительно значительно упали
"За сим - откланяюсь", как говорится
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Когда люди говорят, что в кризис нужно покупать востребованные варианты возле метро, я считаю это заблуждением. Когда количество покупателей с деньгами уменьшается, оставшиеся будут ориентироваться на "возле метро", что поддержит цены. Ипеня провалятся больше, чем центр и "возле метро", что мы видели и в 09 и 14. Когда жизнь восстанавливается, что больше упало, больше отрастает. Люди будут всегда так рассуждать, зачем переплачивать за метро, если можно на разницу взять машину.
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:13
Где такие ставки в долларах? Если мы говорим о гривне, то у людей короткая память. Ничему их жизнь не учит.
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:15
Вы ставите телегу впереди лошади.
Аренда зависит от мгновенных доходов населения, а стоимость продажи от накоплений и ипотеки. Интеграл от доходов за последние 5-10 лет, умноженный на кредитное плечо.
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:22
Пора привыкать, что битон и аренда - это "гривневый актив"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:01
1. Неизвестно какого качества этот дом. Хз, может он уже трещит по швам.
2. Учитывая, что Киев останавливается в пробках, то сильно снижается целесообразность жилья на окраине, не говоря уже о 30км+ до границы города.
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:07
маєток и 6 соток - это взаимоисключающие понятия
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так выходит у депозитчиков будет меньший пассивный доход. Выходит уменьшение дохода = увеличение стоимости недвиги? Это как? Мне кажется будет наборот, ведь идет схлопывание доходов + еще государство будет иметь меньше на ПФ и войну (18% и 1,5%).
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:19
Та вы шо!
А напомните плиз, сколько в гривнах стоила однушка возле метро в 2013 году? И сколько в гривнах была ее аренда при правлении святого Виктора?
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