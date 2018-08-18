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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2824282528262827

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 295
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:Упадут ставки по депо, упадут и по таким картам, процесс уже идёт

Битон буит.тока.даражать что ли?

Битон буит.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:04

  Faceless написав:
Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:Упадут ставки по депо, упадут и по таким картам, процесс уже идёт

Битон буит.тока.даражать что ли?

Битон буит.

Хотелки.
Я дал расклад на текущий момент.
А контраргументы приводятся в виде допущений, предположений, и возможных сферических конях в вакууме. "Если бы, да кабы..."

С другой стороны, меня даже радует, что не все идут на депозиты, а вкладываются в высокорисковые "инвестиции".
Иначе бы ставки действительно значительно упали

"За сим - откланяюсь", как говорится :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда люди говорят, что в кризис нужно покупать востребованные варианты возле метро, я считаю это заблуждением. Когда количество покупателей с деньгами уменьшается, оставшиеся будут ориентироваться на "возле метро", что поддержит цены. Ипеня провалятся больше, чем центр и "возле метро", что мы видели и в 09 и 14. Когда жизнь восстанавливается, что больше упало, больше отрастает. Люди будут всегда так рассуждать, зачем переплачивать за метро, если можно на разницу взять машину.
  proftpd66 написав:можно взять евробляху (хоть мерс S-600) или электромобиль и ездить с пригорода или из села. Снять дом или квартиру в пригороде дешевле.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:13

  Вкладчик1234 написав:
  asti написав:А теперь у рОкеты появился новый двигатель - обвальное падение ставок по депозитам, посмотрим как повлияет...

Тем не менее, есть практически безрисковые варианты карточных счетов 10-15% годовых.
Ликвидность = 99,(9)%
Риск до 200к = 0,(0)1%
Простои - ->0%
Затраты, расходы - ->0%
Дл снижения риска, и увеличения ликвидности - можно дробить между банками, или родственниками

По какому критерию битон превосходит?

Где такие ставки в долларах? Если мы говорим о гривне, то у людей короткая память. Ничему их жизнь не учит.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:15

  asti написав:
  investorkiev написав:
  asti написав:Значит и цена скоро должна остановиться//)
С чего такие выводы?
На аренду и цену продажи влияют немного разные факторы.
Одним из факторов роста цен на вторичку (собственно, с этого все и началось) стал рост цен на аренду. Думаю, вы заметили, что даже совкошлак возле метро прилично подорожал за последний год, а в ипенях цена на то же хавно почти не изменилась. А теперь у рОкеты появился новый двигатель - обвальное падение ставок по депозитам, посмотрим как повлияет...

Вы ставите телегу впереди лошади.
Аренда зависит от мгновенных доходов населения, а стоимость продажи от накоплений и ипотеки. Интеграл от доходов за последние 5-10 лет, умноженный на кредитное плечо.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:22

  Vlad442 написав:Где такие ставки в долларах? Если мы говорим о гривне, то у людей короткая память. Ничему их жизнь не учит.

Пора привыкать, что битон и аренда - это "гривневый актив"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:01

  Васенька написав:ну так чому ніхто не коментує 2 ступені РОКЕТИ???
всього 30км від Києва, нові маєтки 150-200м2 з хорошим ремонтом
https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-v-rus ... ByNw7.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-do ... D1n33.html
падіння ціни в 10 разів стосовно 2007-2008рр

1. Неизвестно какого качества этот дом. Хз, может он уже трещит по швам.
2. Учитывая, что Киев останавливается в пробках, то сильно снижается целесообразность жилья на окраине, не говоря уже о 30км+ до границы города.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:07

  Васенька написав:ну так чому ніхто не коментує 2 ступені РОКЕТИ???
всього 30км від Києва, нові маєтки 150-200м2 з хорошим ремонтом
https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-v-rus ... ByNw7.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-do ... D1n33.html
падіння ціни в 10 разів стосовно 2007-2008рр


маєток и 6 соток - это взаимоисключающие понятия
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asti написав:А теперь у рОкеты появился новый двигатель - обвальное падение ставок по депозитам, посмотрим как повлияет...

Так выходит у депозитчиков будет меньший пассивный доход. Выходит уменьшение дохода = увеличение стоимости недвиги? Это как? Мне кажется будет наборот, ведь идет схлопывание доходов + еще государство будет иметь меньше на ПФ и войну (18% и 1,5%).
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:19

  Вкладчик1234 написав:
  Vlad442 написав:Где такие ставки в долларах? Если мы говорим о гривне, то у людей короткая память. Ничему их жизнь не учит.

Пора привыкать, что битон и аренда - это "гривневый актив"



Та вы шо!

А напомните плиз, сколько в гривнах стоила однушка возле метро в 2013 году? И сколько в гривнах была ее аренда при правлении святого Виктора?
investorkiev
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