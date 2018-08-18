|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:35
investorkiev написав:
А напомните плиз, сколько в гривнах стоила однушка возле метро в 2013 году? И сколько в гривнах была ее аренда при правлении святого Виктора?
напомни лучше, сколько овощ набрал долгов и сколько слил резервов за свое недолгое но крайне бестолковое правление
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4446
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2021 раз.
- Подякували: 1193 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:35
investorkiev написав: Вкладчик1234 написав: Vlad442 написав:
Где такие ставки в долларах? Если мы говорим о гривне, то у людей короткая память. Ничему их жизнь не учит.
Пора привыкать, что битон и аренда - это "гривневый актив"
Та вы шо!
А напомните плиз, сколько в гривнах стоила однушка возле метро в 2013 году? И сколько в гривнах была ее аренда при правлении святого Виктора?
однушка хрущ в 2012-2013рр біля метро продавалася по 300000-400000грн.
оренда 2500-3000грн
-
Васенька
-
-
- Повідомлень: 653
- З нами з: 20.10.16
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:43
investorkiev написав: Вкладчик1234 написав: Vlad442 написав:
Где такие ставки в долларах? Если мы говорим о гривне, то у людей короткая память. Ничему их жизнь не учит.
Пора привыкать, что битон и аренда - это "гривневый актив"
Та вы шо!
А напомните плиз, сколько в гривнах стоила однушка возле метро в 2013 году? И сколько в гривнах была ее аренда при правлении святого Виктора?
Это аргумент.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33167
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 839 раз.
- Подякували: 3822 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:44
trololo написав: investorkiev написав:
А напомните плиз, сколько в гривнах стоила однушка возле метро в 2013 году? И сколько в гривнах была ее аренда при правлении святого Виктора?
напомни лучше, сколько овощ набрал долгов и сколько слил резервов за свое недолгое но крайне бестолковое правление
Святым Викотором Трибека нарек Виктора Андреевича. Виктора Хфедовровича на Донбассе больше не любят.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33167
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 839 раз.
- Подякували: 3822 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:44
Vlad442 написав:
Когда люди говорят, что в кризис нужно покупать востребованные варианты возле метро, я считаю это заблуждением. Когда количество покупателей с деньгами уменьшается, оставшиеся будут ориентироваться на "возле метро", что поддержит цены. Ипеня провалятся больше, чем центр и "возле метро", что мы видели и в 09 и 14. Когда жизнь восстанавливается, что больше упало, больше отрастает. Люди будут всегда так рассуждать, зачем переплачивать за метро, если можно на разницу взять машину.
proftpd66 написав:
можно взять евробляху (хоть мерс S-600) или электромобиль и ездить с пригорода или из села. Снять дом или квартиру в пригороде дешевле.
я брал оранж сити по 13000 грн. метр однуха, тогда єто біло типа 470 долларов метр
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20921
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:55
Васенька написав:
Та вы шо!
А напомните плиз, сколько в гривнах стоила однушка возле метро в 2013 году? И сколько в гривнах была ее аренда при правлении святого Виктора?
однушка хрущ в 2012-2013рр біля метро продавалася по 300000-400000грн.
оренда 2500-3000грн
[/quote]
Не надо брехать. Я знакомым сдавал за 4000 и это была шара! Ибо такая стоила 5000-5500!
-
PS4
-
-
- Повідомлень: 71
- З нами з: 26.12.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 15:04
Вкладчик1234 написав: Vlad442 написав:
Где такие ставки в долларах? Если мы говорим о гривне, то у людей короткая память. Ничему их жизнь не учит.
Пора привыкать, что битон и аренда - это "гривневый актив"
Не чисто гривневый, как не был и чисто долларовым
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26357
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1138 раз.
- Подякували: 6207 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Нед 26 січ, 2020 15:06
Васенька написав: investorkiev написав: Вкладчик1234 написав:
[quote="4852671:Vlad442"]Где такие ставки в долларах? Если мы говорим о гривне, то у людей короткая память. Ничему их жизнь не учит.
Пора привыкать, что битон и аренда - это "гривневый актив"
Та вы шо!
А напомните плиз, сколько в гривнах стоила однушка возле метро в 2013 году? И сколько в гривнах была ее аренда при правлении святого Виктора?
однушка хрущ в 2012-2013рр біля метро продавалася по 300000-400000грн.
оренда 2500-3000грн
[/quote]І ціна була трохи вище, й оренда
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26357
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1138 раз.
- Подякували: 6207 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Нед 26 січ, 2020 15:28
BIGor написав: asti написав:
А теперь у рОкеты появился новый двигатель - обвальное падение ставок по депозитам, посмотрим как повлияет...
Так выходит у депозитчиков будет меньший пассивный доход. Выходит уменьшение дохода = увеличение стоимости недвиги? Это как? Мне кажется будет наборот, ведь идет схлопывание доходов + еще государство будет иметь меньше на ПФ и войну (18% и 1,5%).
Падение процентов по депозитам не означает автоматом переток в недвигу. Недвига - это очень трудно и долго. Процент перешедших в лендлордизм будет невысоким (входной порог, низкая ликвидность, риски потерь в цене, непонятная окупаемость, и т.д. Думаю, депозитчики будут просто меньше зарабатывать, но не будут табуном нестись из банков в "лендлорды".
Востаннє редагувалось artlife
в Нед 26 січ, 2020 15:32, всього редагувалось 1 раз.
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 157
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 15:29
Коллеги, а кто знает, как узнать, кто жил в квартире до войны и в 50-60-х?
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 157
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17459
|2798788
|
|
|462
|192147
|
|
|8
|10109
|
|