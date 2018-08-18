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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2826282728282829>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 295
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:35

  investorkiev написав:А напомните плиз, сколько в гривнах стоила однушка возле метро в 2013 году? И сколько в гривнах была ее аренда при правлении святого Виктора?


напомни лучше, сколько овощ набрал долгов и сколько слил резервов за свое недолгое но крайне бестолковое правление
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:35

  investorkiev написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Vlad442 написав:Где такие ставки в долларах? Если мы говорим о гривне, то у людей короткая память. Ничему их жизнь не учит.

Пора привыкать, что битон и аренда - это "гривневый актив"



Та вы шо!

А напомните плиз, сколько в гривнах стоила однушка возле метро в 2013 году? И сколько в гривнах была ее аренда при правлении святого Виктора?

однушка хрущ в 2012-2013рр біля метро продавалася по 300000-400000грн.
оренда 2500-3000грн :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:43

  investorkiev написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Vlad442 написав:Где такие ставки в долларах? Если мы говорим о гривне, то у людей короткая память. Ничему их жизнь не учит.

Пора привыкать, что битон и аренда - это "гривневый актив"



Та вы шо!

А напомните плиз, сколько в гривнах стоила однушка возле метро в 2013 году? И сколько в гривнах была ее аренда при правлении святого Виктора?

Это аргумент.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:44

  trololo написав:
  investorkiev написав:А напомните плиз, сколько в гривнах стоила однушка возле метро в 2013 году? И сколько в гривнах была ее аренда при правлении святого Виктора?


напомни лучше, сколько овощ набрал долгов и сколько слил резервов за свое недолгое но крайне бестолковое правление

Святым Викотором Трибека нарек Виктора Андреевича. Виктора Хфедовровича на Донбассе больше не любят.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:44

  Vlad442 написав:Когда люди говорят, что в кризис нужно покупать востребованные варианты возле метро, я считаю это заблуждением. Когда количество покупателей с деньгами уменьшается, оставшиеся будут ориентироваться на "возле метро", что поддержит цены. Ипеня провалятся больше, чем центр и "возле метро", что мы видели и в 09 и 14. Когда жизнь восстанавливается, что больше упало, больше отрастает. Люди будут всегда так рассуждать, зачем переплачивать за метро, если можно на разницу взять машину.
  proftpd66 написав:можно взять евробляху (хоть мерс S-600) или электромобиль и ездить с пригорода или из села. Снять дом или квартиру в пригороде дешевле.

я брал оранж сити по 13000 грн. метр однуха, тогда єто біло типа 470 долларов метр
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:55

  Васенька написав:

Та вы шо!

А напомните плиз, сколько в гривнах стоила однушка возле метро в 2013 году? И сколько в гривнах была ее аренда при правлении святого Виктора?

однушка хрущ в 2012-2013рр біля метро продавалася по 300000-400000грн.
оренда 2500-3000грн :roll:[/quote]
Не надо брехать. Я знакомым сдавал за 4000 и это была шара! Ибо такая стоила 5000-5500!
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вкладчик1234 написав:
  Vlad442 написав:Где такие ставки в долларах? Если мы говорим о гривне, то у людей короткая память. Ничему их жизнь не учит.

Пора привыкать, что битон и аренда - это "гривневый актив"
Не чисто гривневый, как не был и чисто долларовым
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Васенька написав:
  investorkiev написав:
  Вкладчик1234 написав:[quote="4852671:Vlad442"]Где такие ставки в долларах? Если мы говорим о гривне, то у людей короткая память. Ничему их жизнь не учит.

Пора привыкать, что битон и аренда - это "гривневый актив"



Та вы шо!

А напомните плиз, сколько в гривнах стоила однушка возле метро в 2013 году? И сколько в гривнах была ее аренда при правлении святого Виктора?

однушка хрущ в 2012-2013рр біля метро продавалася по 300000-400000грн.
оренда 2500-3000грн :roll:[/quote]І ціна була трохи вище, й оренда
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:28

  BIGor написав:
  asti написав:А теперь у рОкеты появился новый двигатель - обвальное падение ставок по депозитам, посмотрим как повлияет...

Так выходит у депозитчиков будет меньший пассивный доход. Выходит уменьшение дохода = увеличение стоимости недвиги? Это как? Мне кажется будет наборот, ведь идет схлопывание доходов + еще государство будет иметь меньше на ПФ и войну (18% и 1,5%).


Падение процентов по депозитам не означает автоматом переток в недвигу. Недвига - это очень трудно и долго. Процент перешедших в лендлордизм будет невысоким (входной порог, низкая ликвидность, риски потерь в цене, непонятная окупаемость, и т.д. Думаю, депозитчики будут просто меньше зарабатывать, но не будут табуном нестись из банков в "лендлорды".
Востаннє редагувалось artlife в Нед 26 січ, 2020 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:29

Коллеги, а кто знает, как узнать, кто жил в квартире до войны и в 50-60-х?
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