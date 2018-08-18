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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2826282728282829

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 295
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:42

  artlife написав:Коллеги, а кто знает, как узнать, кто жил в квартире до войны и в 50-60-х?
А вам зачем?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:46

  artlife написав:
  BIGor написав:
  asti написав:А теперь у рОкеты появился новый двигатель - обвальное падение ставок по депозитам, посмотрим как повлияет...

Так выходит у депозитчиков будет меньший пассивный доход. Выходит уменьшение дохода = увеличение стоимости недвиги? Это как? Мне кажется будет наборот, ведь идет схлопывание доходов + еще государство будет иметь меньше на ПФ и войну (18% и 1,5%).


Падение процентов по депозитам не означает автоматом переток в недвигу. Недвига - это очень трудно и долго. Процент перешедших в лендлордизм будет невысоким (входной порог, низкая ликвидность, риски потерь в цене, непонятная окупаемость, и т.д. Думаю, депозитчики будут просто меньше зарабатывать, но не будут табуном нестись из банков в "лендлорды".

особенно риски потерь в цене)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:47

artlife
А шо могут предъявы 58е родственники продавана организовать, типа мы жили в этой коммуналке до 39года, приватизацию внучатый племянник в 95м сделал без нас незаконно?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:47

  Vlad442 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  asti написав:А теперь у рОкеты появился новый двигатель - обвальное падение ставок по депозитам, посмотрим как повлияет...

Тем не менее, есть практически безрисковые варианты карточных счетов 10-15% годовых.
Ликвидность = 99,(9)%
Риск до 200к = 0,(0)1%
Простои - ->0%
Затраты, расходы - ->0%
Дл снижения риска, и увеличения ликвидности - можно дробить между банками, или родственниками

По какому критерию битон превосходит?

Где такие ставки в долларах? Если мы говорим о гривне, то у людей короткая память. Ничему их жизнь не учит.


Вам же написали что ликвидность 99%.

В 2000х доллар девальвировал к евро 1.6, более 60% потеряли . Вообще ранее стоял 0,8-0.9. Таким образом потеря более 70%.

Почему эту память забыли ? :)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 26 січ, 2020 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:49

  artlife написав:Коллеги, а кто знает, как узнать, кто жил в квартире до войны и в 50-60-х?


позвать участника битвы экстрасенсов
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:53

  Vlad442 написав:Когда люди говорят, что в кризис нужно покупать востребованные варианты возле метро, я считаю это заблуждением. Когда количество покупателей с деньгами уменьшается, оставшиеся будут ориентироваться на "возле метро", что поддержит цены. Ипеня провалятся больше, чем центр и "возле метро", что мы видели и в 09 и 14. Когда жизнь восстанавливается, что больше упало, больше отрастает. Люди будут всегда так рассуждать, зачем переплачивать за метро, если можно на разницу взять машину.
  proftpd66 написав:можно взять евробляху (хоть мерс S-600) или электромобиль и ездить с пригорода или из села. Снять дом или квартиру в пригороде дешевле.


09 14 - перед ними был пик . И цены были дешевле от Киева ещё больше чем сейчас . Понятно что было падения от хайпа.

Сейчас заметно что в центре будет дорожать и аренда и стоимость квартиры . Потому что там мало земли. Эта Ваша формула работает сейчас для центра...
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто писал, что на ОЛХ еще можно бесплатные объявы в разделе недвижимость публиковать? С моего последнего объявления прощло 1.5 месяца. Попытался дать новое - нифига. Плати 99 грн. или иди нах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:56

airmax78

С нового аккаунта надо
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:56

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  investorkiev написав:А напомните плиз, сколько в гривнах стоила однушка возле метро в 2013 году? И сколько в гривнах была ее аренда при правлении святого Виктора?


напомни лучше, сколько овощ набрал долгов и сколько слил резервов за свое недолгое но крайне бестолковое правление

Святым Викотором Трибека нарек Виктора Андреевича. Виктора Хфедовровича на Донбассе больше не любят.


Нет, у каждого нашего пр-та есть "второе имя", как у Пап Римских, например.

Виктор Андреевич, например - Виктор I Медовый. На смену ему пришел Виктор II Святой (но святость его, как и полагается, позналась не во время его правления, а много позже). Потом пришел Петр Пятый Жадный. Сейчас... ну, что имеем сейчас вы и сами понимаете.
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