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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 січ, 2020 15:42
artlife написав:
Коллеги, а кто знает, как узнать, кто жил в квартире до войны и в 50-60-х?
А вам зачем?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Нед 26 січ, 2020 15:46
artlife написав: BIGor написав: asti написав:
А теперь у рОкеты появился новый двигатель - обвальное падение ставок по депозитам, посмотрим как повлияет...
Так выходит у депозитчиков будет меньший пассивный доход. Выходит уменьшение дохода = увеличение стоимости недвиги? Это как? Мне кажется будет наборот, ведь идет схлопывание доходов + еще государство будет иметь меньше на ПФ и войну (18% и 1,5%).
Падение процентов по депозитам не означает автоматом переток в недвигу. Недвига - это очень трудно и долго. Процент перешедших в лендлордизм будет невысоким (входной порог, низкая ликвидность, риски потерь в цене, непонятная окупаемость, и т.д. Думаю, депозитчики будут просто меньше зарабатывать, но не будут табуном нестись из банков в "лендлорды".
особенно риски потерь в цене)
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Додано: Нед 26 січ, 2020 15:47
artlife
А шо могут предъявы 58е родственники продавана организовать, типа мы жили в этой коммуналке до 39года, приватизацию внучатый племянник в 95м сделал без нас незаконно?
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барабашов
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Додано: Нед 26 січ, 2020 15:47
Vlad442 написав: Вкладчик1234 написав: asti написав:
А теперь у рОкеты появился новый двигатель - обвальное падение ставок по депозитам, посмотрим как повлияет...
Тем не менее, есть практически безрисковые варианты карточных счетов 10-15% годовых.
Ликвидность = 99,(9)%
Риск до 200к = 0,(0)1%
Простои - ->0%
Затраты, расходы - ->0%
Дл снижения риска, и увеличения ликвидности - можно дробить между банками, или родственниками
По какому критерию битон превосходит?
Где такие ставки в долларах? Если мы говорим о гривне, то у людей короткая память. Ничему их жизнь не учит
.
Вам же написали что ликвидность 99%.
В 2000х доллар девальвировал к евро 1.6, более 60% потеряли . Вообще ранее стоял 0,8-0.9. Таким образом потеря более 70%.
Почему эту память забыли ?
Востаннє редагувалось proftpd66
в Нед 26 січ, 2020 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 15:49
artlife написав:
Коллеги, а кто знает, как узнать, кто жил в квартире до войны и в 50-60-х?
позвать участника битвы экстрасенсов
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Нед 26 січ, 2020 15:53
Vlad442 написав:
Когда люди говорят, что в кризис нужно покупать востребованные варианты возле метро, я считаю это заблуждением. Когда количество покупателей с деньгами уменьшается, оставшиеся будут ориентироваться на "возле метро", что поддержит цены. Ипеня провалятся больше, чем центр и "возле метро", что мы видели и в 09 и 14. Когда жизнь восстанавливается, что больше упало, больше отрастает. Люди будут всегда так рассуждать, зачем переплачивать за метро, если можно на разницу взять машину.
proftpd66 написав:
можно взять евробляху (хоть мерс S-600) или электромобиль и ездить с пригорода или из села. Снять дом или квартиру в пригороде дешевле.
09 14 - перед ними был пик . И цены были дешевле от Киева ещё больше чем сейчас . Понятно что было падения от хайпа.
Сейчас заметно что в центре будет дорожать и аренда и стоимость квартиры . Потому что там мало земли. Эта Ваша формула работает сейчас для центра...
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proftpd66
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Додано: Нед 26 січ, 2020 15:54
Кто писал, что на ОЛХ еще можно бесплатные объявы в разделе недвижимость публиковать? С моего последнего объявления прощло 1.5 месяца. Попытался дать новое - нифига. Плати 99 грн. или иди нах.
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airmax78
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Додано: Нед 26 січ, 2020 15:56
airmax78
С нового аккаунта надо
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proftpd66
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Додано: Нед 26 січ, 2020 15:56
airmax78 написав: trololo написав: investorkiev написав:
А напомните плиз, сколько в гривнах стоила однушка возле метро в 2013 году? И сколько в гривнах была ее аренда при правлении святого Виктора?
напомни лучше, сколько овощ набрал долгов и сколько слил резервов за свое недолгое но крайне бестолковое правление
Святым Викотором Трибека нарек Виктора Андреевича. Виктора Хфедовровича на Донбассе больше не любят.
Нет, у каждого нашего пр-та есть "второе имя", как у Пап Римских, например.
Виктор Андреевич, например - Виктор I Медовый. На смену ему пришел Виктор II Святой (но святость его, как и полагается, позналась не во время его правления, а много позже). Потом пришел Петр Пятый Жадный. Сейчас... ну, что имеем сейчас вы и сами понимаете.
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investorkiev
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