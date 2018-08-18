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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2828282928302831>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 295
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:02

  airmax78 написав:Кто писал, что на ОЛХ еще можно бесплатные объявы в разделе недвижимость публиковать? С моего последнего объявления прошло 1.5 месяца. Попытался дать новое - нифига. Плати 99 грн. или иди нах.

Дайте ссылку на объявление, чтобы было понятнее, о чем Вы спрашиваете.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:05

  барабашов написав:artlife
А шо могут предъявы 58е родственники продавана организовать, типа мы жили в этой коммуналке до 39года, приватизацию внучатый племянник в 95м сделал без нас незаконно?

Да нет, просто хочу узнать историю квартиры.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:05

Faceless я назвав реальні ціни :)
в 2012р серед знайомих було 3 купівлі-продажі в яких я допомагав
куплена однушка без ремонту в новострої на Радунській за 45000у.е
продана гостинка з ремонтом біля метро Чернігівської за 32000,
а взамін куплена трешка на дврз за 55000...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:06

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  trololo написав:напомни лучше, сколько овощ набрал долгов и сколько слил резервов за свое недолгое но крайне бестолковое правление

Святым Викотором Трибека нарек Виктора Андреевича. Виктора Хфедовровича на Донбассе больше не любят.


Нет, у каждого нашего пр-та есть "второе имя", как у Пап Римских, например.

Виктор Андреевич, например - Виктор I Медовый. На смену ему пришел Виктор II Святой (но святость его, как и полагается, позналась не во время его правления, а много позже). Потом пришел Петр Пятый Жадный. Сейчас... ну, что имеем сейчас вы и сами понимаете.

А, все, я понял почему Викторхфедорыч - святой. За то что сразу не отдал "нашим ребятам-беркутятам" приказ расстрелять этих путчистов на Майдане. А дотянул до момента когда уже поздно было.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:09

  artlife написав:
  airmax78 написав:Кто писал, что на ОЛХ еще можно бесплатные объявы в разделе недвижимость публиковать? С моего последнего объявления прошло 1.5 месяца. Попытался дать новое - нифига. Плати 99 грн. или иди нах.

Дайте ссылку на объявление, чтобы было понятнее, о чем Вы спрашиваете.

Не могу. Я не могу разместить объявление. ОЛХ требует денег, а меня жаба давит - объект маленький, тем более он сейчас сдан в аренду. Хочу бесплатно разместить. Не получается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:16

  airmax78 написав:
  artlife написав:
  airmax78 написав:Кто писал, что на ОЛХ еще можно бесплатные объявы в разделе недвижимость публиковать? С моего последнего объявления прошло 1.5 месяца. Попытался дать новое - нифига. Плати 99 грн. или иди нах.

Дайте ссылку на объявление, чтобы было понятнее, о чем Вы спрашиваете.

Не могу. Я не могу разместить объявление. ОЛХ требует денег, а меня жаба давит - объект маленький, тем более он сейчас сдан в аренду. Хочу бесплатно разместить. Не получается.

паркинг в Одессе?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:22

  Унуноктий написав:паркинг в Одессе?

любители кошерных МОПов они такие,99 грн отдать легче застрелиться,уже третий пост о том как несправедлив этот мир(((

наверное это велопаркинг,самозахват столба в центральном парке.

Так где товарищ что покупал в ЖК Озёрное,почему не признаётся что давал по 1000 за метр в 13-м году и сейчас просят точно такие же деньги?

Или ещё один теоретик,только по МОПам на окраине?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:26

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  artlife написав:Дайте ссылку на объявление, чтобы было понятнее, о чем Вы спрашиваете.

Не могу. Я не могу разместить объявление. ОЛХ требует денег, а меня жаба давит - объект маленький, тем более он сейчас сдан в аренду. Хочу бесплатно разместить. Не получается.

паркинг в Одессе?

Ага. Как чемодан без ручки. Ну хоть 6% годовых приносит - и то ладно. А то бы совсем грустно было.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:28

  somilitark написав:
  Унуноктий написав:паркинг в Одессе?

любители кошерных МОПов они такие,99 грн отдать легче застрелиться,уже третий пост о том как несправедлив этот мир(((

наверное это велопаркинг,самозахват столба в центральном парке.

Так где товарищ что покупал в ЖК Озёрное,почему не признаётся что давал по 1000 за метр в 13-м году и сейчас просят точно такие же деньги?

Или ещё один теоретик,только по МОПам на окраине?

99 грн. без какой-либо гарантии на успех? Я и так заплатил в декабре. Ну тогда выбора не было - арендатор съехал. А сейчас принципиально не хочу платить, если можно не платить. Вот только, как я понимаю, бесплатных объявлений в разделе "Недвига" больше нет.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:29

  Васенька написав:Faceless я назвав реальні ціни :)
в 2012р серед знайомих було 3 купівлі-продажі в яких я допомагав
куплена однушка без ремонту в новострої на Радунській за 45000у.е
продана гостинка з ремонтом біля метро Чернігівської за 32000,
а взамін куплена трешка на дврз за 55000...

Ну, в 12-м году гостинка с ремонтом возле метро за 32 штуки - это довольно дешево. В архиве Авизо и близко нет таких цен.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 26 січ, 2020 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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