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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2828282928302831

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 295
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:29

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:паркинг в Одессе?

Ага. Как чемодан без ручки. Ну хоть 6% годовых приносит - и то ладно. А то бы совсем грустно было.


так а смысл им владеть? чего не продаете за сколько дадут?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:32

  airmax78 написав:Вот только, как я понимаю, бесплатных объявлений в разделе "Недвига" больше нет.


Какая боль,а что там на ветке тетриса и ФК пишут,может помогут,надо там тоже самое написать,ну что бы все знали,что соседей нищебродов и приймаков отсекают ещё на подлёте к модным МОПам :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:34

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  Унуноктий написав:паркинг в Одессе?

любители кошерных МОПов они такие,99 грн отдать легче застрелиться,уже третий пост о том как несправедлив этот мир(((

наверное это велопаркинг,самозахват столба в центральном парке.

Так где товарищ что покупал в ЖК Озёрное,почему не признаётся что давал по 1000 за метр в 13-м году и сейчас просят точно такие же деньги?

Или ещё один теоретик,только по МОПам на окраине?

99 грн. без какой-либо гарантии на успех? Я и так заплатил в декабре. Ну тогда выбора не было - арендатор съехал. А сейчас принципиально не хочу платить, если можно не платить. Вот только, как я понимаю, бесплатных объявлений в разделе "Недвига" больше нет.


Поддерживаю. Вообще, не понимаю, как можно брать почти 100 грн за объявление в электронном виде, себестоимость размещения которого вообще 0.0001 копейки. Понимаю, если бы в газете: краска, бумага, печать. Или эфирное время по тв или радио. Или на столбе. А тут биты на сервере. Причем само объявление размещает сам пользователь, своим трудом. Дерут три шкуры с бедного лендлорда.
Востаннє редагувалось artlife в Нед 26 січ, 2020 17:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:35

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:паркинг в Одессе?

Ага. Как чемодан без ручки. Ну хоть 6% годовых приносит - и то ладно. А то бы совсем грустно было.


так а смысл им владеть? чего не продаете за сколько дадут?

Я как и все - жду рОкету. Тем более что его очень легко удаленно сдавать. Это вам не квартира.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:35

  hxbbgaf написав:
  Васенька написав:Faceless я назвав реальні ціни :)
в 2012р серед знайомих було 3 купівлі-продажі в яких я допомагав
куплена однушка без ремонту в новострої на Радунській за 45000у.е
продана гостинка з ремонтом біля метро Чернігівської за 32000,
а взамін куплена трешка на дврз за 55000...

Ну, в 12-м году гостинка с ремонтом возле метро за 32 штуки - это довольно дешево. В архиве Авизо и близко нет таких цен.

є такі ціни 8)
я ж написав що продали гостинку, доклали і за 55000 на дврз трешку взяли
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ru.m2bomber.com/flat-rent/raion ... 101-455184


А бомбер то не промах оказался. Я думал -чего барака затих. А оказалось он переключился на рынок Москвы.

Зрада чи перемога?

Барака, дайте нам анализ по московскому рынку!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:38

  artlife написав:
  hxbbgaf написав:
  artlife написав:Почему серебро? Думаете, будет расти сильнее золота? Серебро, ведь это не инвестиционный металл. Золото - да. А серебро - это техническое сырье, которое стоит копейки. Это во времена Римской империи из-за скудости добычи серебро стоило 1/10 цены золота. А сейчас его добывают в таких объемах, что оно стоит 1/70 цены золота

Потому что недооценено. В том-то и дело. Золото скупают центробанки и даже, вопреки усилиям ФРСников и морганов по сбиванию цены, постоянно ее повышают, а серебро тупо давят вниз те же морганы голыми шортами (в последнее время и пролетают, но им пофиг, у них бабла хоть греблю гати, и главное со всего мира и не своего) и никто пока не спешит покупать в целях инвестиций. Клондайк с будущим ростом во много раз.
В том-то и дело, что уже даже не 1 к 70, а 1 к 87. И дело не в добыче, как добывали несколько лет назад, когда отношение было другим, так и добывают, дело в голых шортах на виртуальном рынке. Кто-то пытается так повысить привлекательность доллара и влиять на золото, так как это значимый индикатор, и заодно потихоньку скупает физический металл в кубышку, и я даже знаю, кто это (см выше).


Думаю, когда наступит время Ч ©, взлетят защитные и спекулятивные активы, т.е. золото. А Серебро это уже обычное сырье, оно, наоборот, может подешеветь, вместе с нефтью, зерном и т.д. Запасы серебра неограниченны, оно есть везде и вопрос только в целесообразности его добычи. Т.е. будет вести себя, как обычный комод. Золото это совсем другое дело. Просто, возможно, серебро копить веселее, слитки тяжелее, и игра в армагеддон становится как-то реалистичнее, что ли.
Конечно, иметь с десяток-другой серебряных полтинников не помешает, в рамках стратегии выживания, там обменять на мешок муки, попроситься в кузов грузовика при эвакуации и т.д., но не как инвестиция. Золото лучше.


hxbbgaf, было бы интересно узнать Ваше мнение, как человека в теме.
Кстати, золото подорожало за год на 20%, а серебро только на 15%.
https://tradingeconomics.com/commodities
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:57

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Вот только, как я понимаю, бесплатных объявлений в разделе "Недвига" больше нет.


Какая боль,а что там на ветке тетриса и ФК пишут,может помогут,надо там тоже самое написать,ну что бы все знали,что соседей нищебродов и приймаков отсекают ещё на подлёте к модным МОПам :lol:

Злой вы. Я на ветках Тетриса и ФК не бываю. Смысл, если я там не живу и покупать там ничего не собираюсь (в Тетрисе слишком дорого, а ФК - даром не нужен (условно))?
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:17

  airmax78 написав:Смысл, если я там не живу и покупать там ничего не собираюсь в Тетрисе слишком дорого,


А сколько тут было нищебродских соплей,как классно в Тетрисе.

И сколько было домыслов,что жадины,которым трудно расстаться с условными 99 грн. никогда не селятся в модных МОПах,мол там одни алллигархи,которым невапрос платить коммуналку в 30 грн с метра и охрану.

Оказывается условный Максик теоретизировал ровно до того момента,пока не коснулось его же.

Дорого,дорого,а 175 косых отдать за вид на гаражи и яр с жалкими кустами выходит не дорого,странные дела,очень часто слова расходятся с делом и ловятся очередные полтосики)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:27

  asti написав:
  investorkiev написав:
  asti написав:Значит и цена скоро должна остановиться//)
С чего такие выводы?
На аренду и цену продажи влияют немного разные факторы.
Одним из факторов роста цен на вторичку (собственно, с этого все и началось) стал рост цен на аренду. Думаю, вы заметили, что даже совкошлак возле метро прилично подорожал за последний год, а в ипенях цена на то же хавно почти не изменилась. А теперь у рОкеты появился новый двигатель - обвальное падение ставок по депозитам, посмотрим как повлияет...

ставки вище на 1..2% по гривні, чим рік назад, по долару\євро на 1% нижче
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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