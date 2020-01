Додано: Нед 26 січ, 2020 17:27

asti написав: investorkiev написав: asti написав: Значит и цена скоро должна остановиться//) Значит и цена скоро должна остановиться//) С чего такие выводы?

На аренду и цену продажи влияют немного разные факторы. С чего такие выводы?На аренду и цену продажи влияют немного разные факторы. Одним из факторов роста цен на вторичку (собственно, с этого все и началось) стал рост цен на аренду. Думаю, вы заметили, что даже совкошлак возле метро прилично подорожал за последний год, а в ипенях цена на то же хавно почти не изменилась. А теперь у рОкеты появился новый двигатель - обвальное падение ставок по депозитам, посмотрим как повлияет... Одним из факторов роста цен на вторичку (собственно, с этого все и началось) стал рост цен на аренду. Думаю, вы заметили, что даже совкошлак возле метро прилично подорожал за последний год, а в ипенях цена на то же хавно почти не изменилась. А теперь у рОкеты появился новый двигатель - обвальное падение ставок по депозитам, посмотрим как повлияет...

ставки вище на 1..2% по гривні, чим рік назад, по долару\євро на 1% нижче ставки вище на 1..2% по гривні, чим рік назад, по долару\євро на 1% нижче

