Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
любители кошерных МОПов они такие,99 грн отдать легче застрелиться,уже третий пост о том как несправедлив этот мир(((
наверное это велопаркинг,самозахват столба в центральном парке.
Так где товарищ что покупал в ЖК Озёрное,почему не признаётся что давал по 1000 за метр в 13-м году и сейчас просят точно такие же деньги?
Или ещё один теоретик,только по МОПам на окраине?
99 грн. без какой-либо гарантии на успех? Я и так заплатил в декабре. Ну тогда выбора не было - арендатор съехал. А сейчас принципиально не хочу платить, если можно не платить. Вот только, как я понимаю, бесплатных объявлений в разделе "Недвига" больше нет.
Поддерживаю. Вообще, не понимаю, как можно брать почти 100 грн за объявление в электронном виде, себестоимость размещения которого вообще 0.0001 копейки. Понимаю, если бы в газете: краска, бумага, печать. Или эфирное время по тв или радио. Или на столбе. А тут биты на сервере. Причем само объявление размещает сам пользователь, своим трудом. Дерут три шкуры с бедного лендлорда.
Востаннє редагувалось artlife в Нед 26 січ, 2020 17:26, всього редагувалось 2 разів.
Васенька написав:Faceless я назвав реальні ціни в 2012р серед знайомих було 3 купівлі-продажі в яких я допомагав куплена однушка без ремонту в новострої на Радунській за 45000у.е продана гостинка з ремонтом біля метро Чернігівської за 32000, а взамін куплена трешка на дврз за 55000...
Ну, в 12-м году гостинка с ремонтом возле метро за 32 штуки - это довольно дешево. В архиве Авизо и близко нет таких цен.
є такі ціни я ж написав що продали гостинку, доклали і за 55000 на дврз трешку взяли
artlife написав:Почему серебро? Думаете, будет расти сильнее золота? Серебро, ведь это не инвестиционный металл. Золото - да. А серебро - это техническое сырье, которое стоит копейки. Это во времена Римской империи из-за скудости добычи серебро стоило 1/10 цены золота. А сейчас его добывают в таких объемах, что оно стоит 1/70 цены золота
Потому что недооценено. В том-то и дело. Золото скупают центробанки и даже, вопреки усилиям ФРСников и морганов по сбиванию цены, постоянно ее повышают, а серебро тупо давят вниз те же морганы голыми шортами (в последнее время и пролетают, но им пофиг, у них бабла хоть греблю гати, и главное со всего мира и не своего) и никто пока не спешит покупать в целях инвестиций. Клондайк с будущим ростом во много раз. В том-то и дело, что уже даже не 1 к 70, а 1 к 87. И дело не в добыче, как добывали несколько лет назад, когда отношение было другим, так и добывают, дело в голых шортах на виртуальном рынке. Кто-то пытается так повысить привлекательность доллара и влиять на золото, так как это значимый индикатор, и заодно потихоньку скупает физический металл в кубышку, и я даже знаю, кто это (см выше).
airmax78 написав:Смысл, если я там не живу и покупать там ничего не собираюсь в Тетрисе слишком дорого,
А сколько тут было нищебродских соплей,как классно в Тетрисе.
И сколько было домыслов,что жадины,которым трудно расстаться с условными 99 грн. никогда не селятся в модных МОПах,мол там одни алллигархи,которым невапрос платить коммуналку в 30 грн с метра и охрану.
Оказывается условный Максик теоретизировал ровно до того момента,пока не коснулось его же.
Дорого,дорого,а 175 косых отдать за вид на гаражи и яр с жалкими кустами выходит не дорого,странные дела,очень часто слова расходятся с делом и ловятся очередные полтосики)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
asti написав:Значит и цена скоро должна остановиться//)
С чего такие выводы? На аренду и цену продажи влияют немного разные факторы.
Одним из факторов роста цен на вторичку (собственно, с этого все и началось) стал рост цен на аренду. Думаю, вы заметили, что даже совкошлак возле метро прилично подорожал за последний год, а в ипенях цена на то же хавно почти не изменилась. А теперь у рОкеты появился новый двигатель - обвальное падение ставок по депозитам, посмотрим как повлияет...
ставки вище на 1..2% по гривні, чим рік назад, по долару\євро на 1% нижче
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/