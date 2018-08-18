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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:28
somilitark написав: Унуноктий написав:
паркинг в Одессе?
любители кошерных МОПов они такие,99 грн отдать легче застрелиться,уже третий пост о том как несправедлив этот мир(((
наверное это велопаркинг,самозахват столба в центральном парке.
Так где товарищ что покупал в ЖК Озёрное,почему не признаётся что давал по 1000 за метр в 13-м году и сейчас просят точно такие же деньги?
Или ещё один теоретик,только по МОПам на окраине?
99 грн. без какой-либо гарантии на успех? Я и так заплатил в декабре. Ну тогда выбора не было - арендатор съехал. А сейчас принципиально не хочу платить, если можно не платить. Вот только, как я понимаю, бесплатных объявлений в разделе "Недвига" больше нет.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:29
Васенька написав:Faceless
я назвав реальні ціни
в 2012р серед знайомих було 3 купівлі-продажі в яких я допомагав
куплена однушка без ремонту в новострої на Радунській за 45000у.е
продана гостинка з ремонтом біля метро Чернігівської за 32000,
а взамін куплена трешка на дврз за 55000...
Ну, в 12-м году гостинка с ремонтом возле метро за 32 штуки - это довольно дешево. В архиве Авизо и близко нет таких цен.
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в Нед 26 січ, 2020 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:29
airmax78 написав: Унуноктий написав:
паркинг в Одессе?
Ага. Как чемодан без ручки. Ну хоть 6% годовых приносит - и то ладно. А то бы совсем грустно было.
так а смысл им владеть? чего не продаете за сколько дадут?
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investorkiev
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:32
airmax78 написав:
Вот только, как я понимаю, бесплатных объявлений в разделе "Недвига" больше нет.
Какая боль,а что там на ветке тетриса и ФК пишут,может помогут,надо там тоже самое написать,ну что бы все знали,что соседей нищебродов и приймаков отсекают ещё на подлёте к модным МОПам
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:34
airmax78 написав: somilitark написав: Унуноктий написав:
паркинг в Одессе?
любители кошерных МОПов они такие,99 грн отдать легче застрелиться,уже третий пост о том как несправедлив этот мир(((
наверное это велопаркинг,самозахват столба в центральном парке.
Так где товарищ что покупал в ЖК Озёрное,почему не признаётся что давал по 1000 за метр в 13-м году и сейчас просят точно такие же деньги?
Или ещё один теоретик,только по МОПам на окраине?
99 грн. без какой-либо гарантии на успех? Я и так заплатил в декабре. Ну тогда выбора не было - арендатор съехал. А сейчас принципиально не хочу платить, если можно не платить. Вот только, как я понимаю, бесплатных объявлений в разделе "Недвига" больше нет.
Поддерживаю. Вообще, не понимаю, как можно брать почти 100 грн за объявление в электронном виде, себестоимость размещения которого вообще 0.0001 копейки. Понимаю, если бы в газете: краска, бумага, печать. Или эфирное время по тв или радио. Или на столбе. А тут биты на сервере. Причем само объявление размещает сам пользователь, своим трудом. Дерут три шкуры с бедного лендлорда.
Востаннє редагувалось artlife
в Нед 26 січ, 2020 17:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:35
investorkiev написав: airmax78 написав: Унуноктий написав:
паркинг в Одессе?
Ага. Как чемодан без ручки. Ну хоть 6% годовых приносит - и то ладно. А то бы совсем грустно было.
так а смысл им владеть? чего не продаете за сколько дадут?
Я как и все - жду рОкету. Тем более что его очень легко удаленно сдавать. Это вам не квартира.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:35
hxbbgaf написав: Васенька написав:Faceless
я назвав реальні ціни
в 2012р серед знайомих було 3 купівлі-продажі в яких я допомагав
куплена однушка без ремонту в новострої на Радунській за 45000у.е
продана гостинка з ремонтом біля метро Чернігівської за 32000,
а взамін куплена трешка на дврз за 55000...
Ну, в 12-м году гостинка с ремонтом возле метро за 32 штуки - это довольно дешево. В архиве Авизо и близко нет таких цен.
є такі ціни
я ж написав що продали гостинку, доклали і за 55000 на дврз трешку взяли
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Додано: Нед 26 січ, 2020 16:57
somilitark написав: airmax78 написав:
Вот только, как я понимаю, бесплатных объявлений в разделе "Недвига" больше нет.
Какая боль,а что там на ветке тетриса и ФК пишут,может помогут,надо там тоже самое написать,ну что бы все знали,что соседей нищебродов и приймаков отсекают ещё на подлёте к модным МОПам
Злой вы. Я на ветках Тетриса и ФК не бываю. Смысл, если я там не живу и покупать там ничего не собираюсь (в Тетрисе слишком дорого, а ФК - даром не нужен (условно))?
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Додано: Нед 26 січ, 2020 17:27
asti написав: investorkiev написав: asti написав:
Значит и цена скоро должна остановиться//)
С чего такие выводы?
На аренду и цену продажи влияют немного разные факторы.
Одним из факторов роста цен на вторичку (собственно, с этого все и началось) стал рост цен на аренду. Думаю, вы заметили, что даже совкошлак возле метро прилично подорожал за последний год, а в ипенях цена на то же хавно почти не изменилась. А теперь у рОкеты появился новый двигатель - обвальное падение ставок по депозитам, посмотрим как повлияет...
ставки вище на 1..2% по гривні, чим рік назад, по долару\євро на 1% нижче
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Нед 26 січ, 2020 17:56
Васенька написав:Faceless
я назвав реальні ціни
в 2012р серед знайомих було 3 купівлі-продажі в яких я допомагав
куплена однушка без ремонту в новострої на Радунській за 45000у.е
продана гостинка з ремонтом біля метро Чернігівської за 32000,
а взамін куплена трешка на дврз за 55000...
Гостинка тип паче без вказання локації то не база для порівняння.
В 2012-2013 оренда менше 3000 була хіба десь на відшибі в гостинках, навіть на Трої - від 3000 до 3500, біля метроменше 3500 знайти було удачею, а на Оболоні/Позняках від 4000. Повноцінна однушка, не гостинка, в районі тої ж Чернігівської, якщо до метро пішки 10-15 хв була десь 50 тис дол. І це реальні ціни
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