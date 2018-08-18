Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Васенька написав:Faceless я назвав реальні ціни в 2012р серед знайомих було 3 купівлі-продажі в яких я допомагав куплена однушка без ремонту в новострої на Радунській за 45000у.е продана гостинка з ремонтом біля метро Чернігівської за 32000, а взамін куплена трешка на дврз за 55000...
Гостинка тип паче без вказання локації то не база для порівняння. В 2012-2013 оренда менше 3000 була хіба десь на відшибі в гостинках, навіть на Трої - від 3000 до 3500, біля метроменше 3500 знайти було удачею, а на Оболоні/Позняках від 4000. Повноцінна однушка, не гостинка, в районі тої ж Чернігівської, якщо до метро пішки 10-15 хв була десь 50 тис дол. І це реальні ціни
Васенька написав:Faceless я назвав реальні ціни в 2012р серед знайомих було 3 купівлі-продажі в яких я допомагав куплена однушка без ремонту в новострої на Радунській за 45000у.е продана гостинка з ремонтом біля метро Чернігівської за 32000, а взамін куплена трешка на дврз за 55000...
Гостинка тип паче без вказання локації то не база для порівняння. В 2012-2013 оренда менше 3000 була хіба десь на відшибі в гостинках, навіть на Трої - від 3000 до 3500, біля метроменше 3500 знайти було удачею, а на Оболоні/Позняках від 4000. Повноцінна однушка, не гостинка, в районі тої ж Чернігівської, якщо до метро пішки 10-15 хв була десь 50 тис дол. І це реальні ціни
Согласен с Фейслесом в части цен.
По итогу людям, утверждающим что недвижимость это гривневый актив, прошу найти однокомнатную квартиру на ПОХе за 4000грн, или продающуюся готовую однушку с мебелью у метро Черниговская за 400 тыс грн.
Faceless написав:Гостинка тип паче без вказання локації то не база для порівняння. В 2012-2013 оренда менше 3000 була хіба десь на відшибі в гостинках, навіть на Трої - від 3000 до 3500, біля метроменше 3500 знайти було удачею, а на Оболоні/Позняках від 4000. Повноцінна однушка, не гостинка, в районі тої ж Чернігівської, якщо до метро пішки 10-15 хв була десь 50 тис дол. І це реальні ціни