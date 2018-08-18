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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2829283028312832>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 296
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
98
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
11%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:09

  Faceless написав:
  Васенька написав:Faceless я назвав реальні ціни :)
в 2012р серед знайомих було 3 купівлі-продажі в яких я допомагав
куплена однушка без ремонту в новострої на Радунській за 45000у.е
продана гостинка з ремонтом біля метро Чернігівської за 32000,
а взамін куплена трешка на дврз за 55000...

Гостинка тип паче без вказання локації то не база для порівняння.
В 2012-2013 оренда менше 3000 була хіба десь на відшибі в гостинках, навіть на Трої - від 3000 до 3500, біля метроменше 3500 знайти було удачею, а на Оболоні/Позняках від 4000. Повноцінна однушка, не гостинка, в районі тої ж Чернігівської, якщо до метро пішки 10-15 хв була десь 50 тис дол. І це реальні ціни

рекомендую зайти на архів авізо та подивитися ціни :mrgreen:
і як могла бути оренда звичайної однушки в 2012 в Києві бути 3500-4000грн???
якщо середня зарплата була така в столиці
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2012/
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:23

  Faceless написав:
  Васенька написав:Faceless я назвав реальні ціни :)
в 2012р серед знайомих було 3 купівлі-продажі в яких я допомагав
куплена однушка без ремонту в новострої на Радунській за 45000у.е
продана гостинка з ремонтом біля метро Чернігівської за 32000,
а взамін куплена трешка на дврз за 55000...

Гостинка тип паче без вказання локації то не база для порівняння.
В 2012-2013 оренда менше 3000 була хіба десь на відшибі в гостинках, навіть на Трої - від 3000 до 3500, біля метроменше 3500 знайти було удачею, а на Оболоні/Позняках від 4000. Повноцінна однушка, не гостинка, в районі тої ж Чернігівської, якщо до метро пішки 10-15 хв була десь 50 тис дол. І це реальні ціни


Согласен с Фейслесом в части цен.

По итогу людям, утверждающим что недвижимость это гривневый актив, прошу найти однокомнатную квартиру на ПОХе за 4000грн, или продающуюся готовую однушку с мебелью у метро Черниговская за 400 тыс грн.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:28

  Васенька написав:
  Faceless написав:Гостинка тип паче без вказання локації то не база для порівняння.
В 2012-2013 оренда менше 3000 була хіба десь на відшибі в гостинках, навіть на Трої - від 3000 до 3500, біля метроменше 3500 знайти було удачею, а на Оболоні/Позняках від 4000. Повноцінна однушка, не гостинка, в районі тої ж Чернігівської, якщо до метро пішки 10-15 хв була десь 50 тис дол. І це реальні ціни

рекомендую зайти на архів авізо та подивитися ціни :mrgreen:
і як могла бути оренда звичайної однушки в 2012 в Києві бути 3500-4000грн???
якщо середня зарплата була така в столиці
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2012/

Одразу видно теоретика, що ніколи не мав справ ні з орендою, та й про зарплати ніякого уявлення не має, що посилається на дані з держстату.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ковальская начала продавать паркинги в ДОК 32 от 5800уе. Учитывая локацию думаю нужно брать, там без машины сложновато
vst
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 18:56

  vst написав:Ковальская начала продавать паркинги в ДОК 32 от 5800уе. Учитывая локацию думаю нужно брать, там без машины сложновато

Думаю да. Там Ковальская показывает как будет выглядеть окружающая застройка из окон нового дома (судя по всему тоже Ковальская будет строить) - думаю, что машиноместа там спросом будут пользоваться.
Зображення
Зображення
Архитектура неоконструктивизма в прочтении Ковальской.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О моей жизни в Коростене в 44 года
- Что ты будешь делать, когда выйдешь на пенсию?
- Ну, первый месяц просто буду сидеть в кресле-качалке.
- А потом?
- Потом начну раскачиваться.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:06

  Унуноктий написав:О моей жизни в Коростене в 44 года
- Что ты будешь делать, когда выйдешь на пенсию?
- Ну, первый месяц просто буду сидеть в кресле-качалке.
- А потом?
- Потом начну раскачиваться.


Уну, это факт. Но через 2-3 года осточертеет.
Нужно иметь мощное хобби, или много денег на путешествия и прочие активитиз.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:14

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:О моей жизни в Коростене в 44 года
- Что ты будешь делать, когда выйдешь на пенсию?
- Ну, первый месяц просто буду сидеть в кресле-качалке.
- А потом?
- Потом начну раскачиваться.


Уну, это факт. Но через 2-3 года осточертеет.
Нужно иметь мощное хобби, или много денег на путешествия и прочие активитиз.

могу ипать 19 летних студенток)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:17

  Унуноктий написав:могу ипать 19 летних студенток)

ага... мозги им только. будешь сидеть на лавочке и обзывать их профурсетками... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:18

  Унуноктий написав:О моей жизни в Коростене в 44 года


А я на пенсии в Киев планирую вернуться.
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