Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Васенька написав:Faceless я назвав реальні ціни в 2012р серед знайомих було 3 купівлі-продажі в яких я допомагав куплена однушка без ремонту в новострої на Радунській за 45000у.е продана гостинка з ремонтом біля метро Чернігівської за 32000, а взамін куплена трешка на дврз за 55000...
Гостинка тип паче без вказання локації то не база для порівняння. В 2012-2013 оренда менше 3000 була хіба десь на відшибі в гостинках, навіть на Трої - від 3000 до 3500, біля метроменше 3500 знайти було удачею, а на Оболоні/Позняках від 4000. Повноцінна однушка, не гостинка, в районі тої ж Чернігівської, якщо до метро пішки 10-15 хв була десь 50 тис дол. І це реальні ціни
Васенька написав:Faceless я назвав реальні ціни в 2012р серед знайомих було 3 купівлі-продажі в яких я допомагав куплена однушка без ремонту в новострої на Радунській за 45000у.е продана гостинка з ремонтом біля метро Чернігівської за 32000, а взамін куплена трешка на дврз за 55000...
Гостинка тип паче без вказання локації то не база для порівняння. В 2012-2013 оренда менше 3000 була хіба десь на відшибі в гостинках, навіть на Трої - від 3000 до 3500, біля метроменше 3500 знайти було удачею, а на Оболоні/Позняках від 4000. Повноцінна однушка, не гостинка, в районі тої ж Чернігівської, якщо до метро пішки 10-15 хв була десь 50 тис дол. І це реальні ціни
Согласен с Фейслесом в части цен.
По итогу людям, утверждающим что недвижимость это гривневый актив, прошу найти однокомнатную квартиру на ПОХе за 4000грн, или продающуюся готовую однушку с мебелью у метро Черниговская за 400 тыс грн.
Faceless написав:Гостинка тип паче без вказання локації то не база для порівняння. В 2012-2013 оренда менше 3000 була хіба десь на відшибі в гостинках, навіть на Трої - від 3000 до 3500, біля метроменше 3500 знайти було удачею, а на Оболоні/Позняках від 4000. Повноцінна однушка, не гостинка, в районі тої ж Чернігівської, якщо до метро пішки 10-15 хв була десь 50 тис дол. І це реальні ціни
vst написав:Ковальская начала продавать паркинги в ДОК 32 от 5800уе. Учитывая локацию думаю нужно брать, там без машины сложновато
Думаю да. Там Ковальская показывает как будет выглядеть окружающая застройка из окон нового дома (судя по всему тоже Ковальская будет строить) - думаю, что машиноместа там спросом будут пользоваться. Архитектура неоконструктивизма в прочтении Ковальской.