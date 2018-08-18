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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2830283128322833>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 296
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
98
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
11%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:21

  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:О моей жизни в Коростене в 44 года
- Что ты будешь делать, когда выйдешь на пенсию?
- Ну, первый месяц просто буду сидеть в кресле-качалке.
- А потом?
- Потом начну раскачиваться.


Уну, это факт. Но через 2-3 года осточертеет.
Нужно иметь мощное хобби, или много денег на путешествия и прочие активитиз.

могу ипать 19 летних студенток)

У вас тут уже целый клюб йопарей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:99 грн. без какой-либо гарантии на успех? Я и так заплатил в декабре. Ну тогда выбора не было - арендатор съехал. А сейчас принципиально не хочу платить, если можно не платить. Вот только, как я понимаю, бесплатных объявлений в разделе "Недвига" больше нет.

дарю лайфхак)
на рабочем принтере печатаете объявления и расклеиваете на въезде в паркинг и возле парадных в округе, дешево и сердито)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:30

  Faceless написав:
  Васенька написав:
  Faceless написав:Гостинка тип паче без вказання локації то не база для порівняння.
В 2012-2013 оренда менше 3000 була хіба десь на відшибі в гостинках, навіть на Трої - від 3000 до 3500, біля метроменше 3500 знайти було удачею, а на Оболоні/Позняках від 4000. Повноцінна однушка, не гостинка, в районі тої ж Чернігівської, якщо до метро пішки 10-15 хв була десь 50 тис дол. І це реальні ціни

рекомендую зайти на архів авізо та подивитися ціни :mrgreen:
і як могла бути оренда звичайної однушки в 2012 в Києві бути 3500-4000грн???
якщо середня зарплата була така в столиці
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2012/

Одразу видно теоретика, що ніколи не мав справ ні з орендою, та й про зарплати ніякого уявлення не має, що посилається на дані з держстату.

В Днепре аренда полноценной однухи-бабушатника с 2009го по 2013й выросла с 900грн(сотни уе) до 2000 минимум (250уе), и это в нашем аналога Трои с нашим ВРЗ.
А при Ющенко 15 лет назад зарплата кассира или охранника в АТБ или Сильпо как раз была аренда этого бабушатника с ремонтом начала 70х.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:30

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:99 грн. без какой-либо гарантии на успех? Я и так заплатил в декабре. Ну тогда выбора не было - арендатор съехал. А сейчас принципиально не хочу платить, если можно не платить. Вот только, как я понимаю, бесплатных объявлений в разделе "Недвига" больше нет.

дарю лайфхак)
на рабочем принтере печатаете объявления и расклеиваете на въезде в паркинг и возле парадных в округе, дешево и сердито)

Я слепо верю в диджитализацию.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:31

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:
Уну, это факт. Но через 2-3 года осточертеет.
Нужно иметь мощное хобби, или много денег на путешествия и прочие активитиз.

могу ипать 19 летних студенток)

У вас тут уже целый клюб йопарей.

Максик я опять видел тебя выходящим с андроцентра(
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:34

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:99 грн. без какой-либо гарантии на успех? Я и так заплатил в декабре. Ну тогда выбора не было - арендатор съехал. А сейчас принципиально не хочу платить, если можно не платить. Вот только, как я понимаю, бесплатных объявлений в разделе "Недвига" больше нет.

дарю лайфхак)
на рабочем принтере печатаете объявления и расклеиваете на въезде в паркинг и возле парадных в округе, дешево и сердито)

Я слепо верю в диджитализацию.

тогда создавайте группу в фейсбуке
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:49

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:могу ипать 19 летних студенток)

У вас тут уже целый клюб йопарей.

Максик я опять видел тебя выходящим с андроцентра(

Ну что я могу сделать? Доктор говорит еще 63 сеанса (2500 грн. каждый) и можно будет сделать 3-х недельный перерыв.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:53

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:У вас тут уже целый клюб йопарей.

Максик я опять видел тебя выходящим с андроцентра(

Ну что я могу сделать? Доктор говорит еще 63 сеанса (2500 грн. каждый) и можно будет сделать 3-х недельный перерыв.

вам пора бы завести второго ребёнка.... возраст всё таки
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:55

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:дарю лайфхак)
на рабочем принтере печатаете объявления и расклеиваете на въезде в паркинг и возле парадных в округе, дешево и сердито)

Я слепо верю в диджитализацию.

тогда создавайте группу в фейсбуке

Не, что-то я в продажи через ФБ, пока, не очень верю. Хотя, автогруппы неплохо работают. Но группа "Риелтеры - Зло", в которой состоят одни риелтеры, немного себя дискредетировала.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:59

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Я слепо верю в диджитализацию.

тогда создавайте группу в фейсбуке

Не, что-то я в продажи через ФБ, пока, не очень верю. Хотя, автогруппы неплохо работают. Но группа "Риелтеры - Зло", в которой состоят одни риелтеры, немного себя дискредетировала.

ты же не риэлтор но тоже там тусишь)
Унуноктий
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