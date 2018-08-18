Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:99 грн. без какой-либо гарантии на успех? Я и так заплатил в декабре. Ну тогда выбора не было - арендатор съехал. А сейчас принципиально не хочу платить, если можно не платить. Вот только, как я понимаю, бесплатных объявлений в разделе "Недвига" больше нет.
дарю лайфхак) на рабочем принтере печатаете объявления и расклеиваете на въезде в паркинг и возле парадных в округе, дешево и сердито)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Faceless написав:Гостинка тип паче без вказання локації то не база для порівняння. В 2012-2013 оренда менше 3000 була хіба десь на відшибі в гостинках, навіть на Трої - від 3000 до 3500, біля метроменше 3500 знайти було удачею, а на Оболоні/Позняках від 4000. Повноцінна однушка, не гостинка, в районі тої ж Чернігівської, якщо до метро пішки 10-15 хв була десь 50 тис дол. І це реальні ціни
Одразу видно теоретика, що ніколи не мав справ ні з орендою, та й про зарплати ніякого уявлення не має, що посилається на дані з держстату.
В Днепре аренда полноценной однухи-бабушатника с 2009го по 2013й выросла с 900грн(сотни уе) до 2000 минимум (250уе), и это в нашем аналога Трои с нашим ВРЗ. А при Ющенко 15 лет назад зарплата кассира или охранника в АТБ или Сильпо как раз была аренда этого бабушатника с ремонтом начала 70х.
airmax78 написав:99 грн. без какой-либо гарантии на успех? Я и так заплатил в декабре. Ну тогда выбора не было - арендатор съехал. А сейчас принципиально не хочу платить, если можно не платить. Вот только, как я понимаю, бесплатных объявлений в разделе "Недвига" больше нет.
дарю лайфхак) на рабочем принтере печатаете объявления и расклеиваете на въезде в паркинг и возле парадных в округе, дешево и сердито)
airmax78 написав:99 грн. без какой-либо гарантии на успех? Я и так заплатил в декабре. Ну тогда выбора не было - арендатор съехал. А сейчас принципиально не хочу платить, если можно не платить. Вот только, как я понимаю, бесплатных объявлений в разделе "Недвига" больше нет.
дарю лайфхак) на рабочем принтере печатаете объявления и расклеиваете на въезде в паркинг и возле парадных в округе, дешево и сердито)
Я слепо верю в диджитализацию.
тогда создавайте группу в фейсбуке
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский