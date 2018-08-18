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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 січ, 2020 21:06
trololo написав: investorkiev написав:
А напомните плиз, сколько в гривнах стоила однушка возле метро в 2013 году? И сколько в гривнах была ее аренда при правлении святого Виктора?
напомни лучше, сколько овощ набрал долгов и сколько слил резервов за свое недолгое но крайне бестолковое правление
Освежил себе память
Февраль 2010 - 24,148 млрд
Декабрь 2013 - 20,415 млрд
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 21:08
Унуноктий написав: airmax78 написав: Прохожий написав:
тогда создавайте группу в фейсбуке
Не, что-то я в продажи через ФБ, пока, не очень верю. Хотя, автогруппы неплохо работают. Но группа "Риелтеры - Зло", в которой состоят одни риелтеры, немного себя дискредетировала.
ты же не риэлтор но тоже там тусишь)
Я про активных пользователей.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 21:56
freeze написав: trololo написав: investorkiev написав:
А напомните плиз, сколько в гривнах стоила однушка возле метро в 2013 году? И сколько в гривнах была ее аренда при правлении святого Виктора?
напомни лучше, сколько овощ набрал долгов и сколько слил резервов за свое недолгое но крайне бестолковое правление
Освежил себе память
Февраль 2010 - 24,148 млрд
Декабрь 2013 - 20,415 млрд
Так и нормально, особого урона не видно.
Святые при жизни всегда подвергаются гонениям толпы..
Лишь спустя годы после смерти, мощи Святого Виктора будут возить по городам, и народ будет часами стоять в очереди, чтобы приложить свои уста к мощам Виктора Федоровича...
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