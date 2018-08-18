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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2830283128322833

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 296
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
98
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
11%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:06

  trololo написав:
  investorkiev написав:А напомните плиз, сколько в гривнах стоила однушка возле метро в 2013 году? И сколько в гривнах была ее аренда при правлении святого Виктора?


напомни лучше, сколько овощ набрал долгов и сколько слил резервов за свое недолгое но крайне бестолковое правление


Освежил себе память
Февраль 2010 - 24,148 млрд
Декабрь 2013 - 20,415 млрд
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:08

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:тогда создавайте группу в фейсбуке

Не, что-то я в продажи через ФБ, пока, не очень верю. Хотя, автогруппы неплохо работают. Но группа "Риелтеры - Зло", в которой состоят одни риелтеры, немного себя дискредетировала.

ты же не риэлтор но тоже там тусишь)

Я про активных пользователей.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:56

  freeze написав:
  trololo написав:
  investorkiev написав:А напомните плиз, сколько в гривнах стоила однушка возле метро в 2013 году? И сколько в гривнах была ее аренда при правлении святого Виктора?


напомни лучше, сколько овощ набрал долгов и сколько слил резервов за свое недолгое но крайне бестолковое правление


Освежил себе память
Февраль 2010 - 24,148 млрд
Декабрь 2013 - 20,415 млрд


Так и нормально, особого урона не видно.

Святые при жизни всегда подвергаются гонениям толпы..
Лишь спустя годы после смерти, мощи Святого Виктора будут возить по городам, и народ будет часами стоять в очереди, чтобы приложить свои уста к мощам Виктора Федоровича...
investorkiev
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