|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:34
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
99 грн. без какой-либо гарантии на успех? Я и так заплатил в декабре. Ну тогда выбора не было - арендатор съехал. А сейчас принципиально не хочу платить, если можно не платить. Вот только, как я понимаю, бесплатных объявлений в разделе "Недвига" больше нет.
дарю лайфхак)
на рабочем принтере печатаете объявления и расклеиваете на въезде в паркинг и возле парадных в округе, дешево и сердито)
Я слепо верю в диджитализацию.
тогда создавайте группу в фейсбуке
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11141
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 1054 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:55
Прохожий написав: airmax78 написав: Прохожий написав:
дарю лайфхак)
на рабочем принтере печатаете объявления и расклеиваете на въезде в паркинг и возле парадных в округе, дешево и сердито)
Я слепо верю в диджитализацию.
тогда создавайте группу в фейсбуке
Не, что-то я в продажи через ФБ, пока, не очень верю. Хотя, автогруппы неплохо работают. Но группа "Риелтеры - Зло", в которой состоят одни риелтеры, немного себя дискредетировала.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33180
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 840 раз.
- Подякували: 3823 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:59
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
Я слепо верю в диджитализацию.
тогда создавайте группу в фейсбуке
Не, что-то я в продажи через ФБ, пока, не очень верю. Хотя, автогруппы неплохо работают. Но группа "Риелтеры - Зло", в которой состоят одни риелтеры, немного себя дискредетировала.
ты же не риэлтор но тоже там тусишь)
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20923
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 21:06
trololo написав: investorkiev написав:
А напомните плиз, сколько в гривнах стоила однушка возле метро в 2013 году? И сколько в гривнах была ее аренда при правлении святого Виктора?
напомни лучше, сколько овощ набрал долгов и сколько слил резервов за свое недолгое но крайне бестолковое правление
Освежил себе память
Февраль 2010 - 24,148 млрд
Декабрь 2013 - 20,415 млрд
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 14953
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3905 раз.
- Подякували: 5917 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Нед 26 січ, 2020 21:08
Унуноктий написав: airmax78 написав: Прохожий написав:
тогда создавайте группу в фейсбуке
Не, что-то я в продажи через ФБ, пока, не очень верю. Хотя, автогруппы неплохо работают. Но группа "Риелтеры - Зло", в которой состоят одни риелтеры, немного себя дискредетировала.
ты же не риэлтор но тоже там тусишь)
Я про активных пользователей.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33180
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 840 раз.
- Подякували: 3823 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:03
Тру Тетрис:
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33180
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 840 раз.
- Подякували: 3823 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:17
airmax78 написав:
Тру Тетрис
А если пожар, будут тушить с вертолётов? Или там нечему гореть?
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 163
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:17
Вкладчик1234 написав: Vlad442 написав:
Где такие ставки в долларах? Если мы говорим о гривне, то у людей короткая память. Ничему их жизнь не учит.
Пора привыкать, что битон и аренда - это "гривневый актив"
Слишком прямолинейно. Есть золото, есть валюты, есть недвижимость, есть нефть, есть сталь - разные виды активов. Недвижимость это самодостаточный актив сам по себе.
Чтобы понять свое заблуждение, посмотрите на стоимость недвижимости (и аренды) в гривнах в 15-ом и сегодня. В 2000 и 2008.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6031
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 938 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:21
airmax78 написав:
Кто писал, что на ОЛХ еще можно бесплатные объявы в разделе недвижимость публиковать? С моего последнего объявления прошло 1.5 месяца. Попытался дать новое - нифига. Плати 99 грн. или иди нах.
Если ваш аккаунт засветился как коммерческий, например дали и оплатили два объявления, то это уже навсегда. Создавайте новый.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6031
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 938 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:23
Вкладчик1234 написав:
Пора привыкать, что битон и аренда - это "гривневый актив"
Интересно, какая часть себестоимости бетона мёртво привязана к доллару (материалы, техника и т.д.).
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 163
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17468
|2799605
|
|
|462
|192172
|
|
|8
|10112
|
|