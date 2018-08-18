RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2830283128322833>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 296
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
98
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
11%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:34

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:99 грн. без какой-либо гарантии на успех? Я и так заплатил в декабре. Ну тогда выбора не было - арендатор съехал. А сейчас принципиально не хочу платить, если можно не платить. Вот только, как я понимаю, бесплатных объявлений в разделе "Недвига" больше нет.

дарю лайфхак)
на рабочем принтере печатаете объявления и расклеиваете на въезде в паркинг и возле парадных в округе, дешево и сердито)

Я слепо верю в диджитализацию.

тогда создавайте группу в фейсбуке
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11141
З нами з: 05.06.13
Подякував: 473 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:55

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:дарю лайфхак)
на рабочем принтере печатаете объявления и расклеиваете на въезде в паркинг и возле парадных в округе, дешево и сердито)

Я слепо верю в диджитализацию.

тогда создавайте группу в фейсбуке

Не, что-то я в продажи через ФБ, пока, не очень верю. Хотя, автогруппы неплохо работают. Но группа "Риелтеры - Зло", в которой состоят одни риелтеры, немного себя дискредетировала.
airmax78
 
Повідомлень: 33180
З нами з: 25.10.12
Подякував: 840 раз.
Подякували: 3823 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:59

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Я слепо верю в диджитализацию.

тогда создавайте группу в фейсбуке

Не, что-то я в продажи через ФБ, пока, не очень верю. Хотя, автогруппы неплохо работают. Но группа "Риелтеры - Зло", в которой состоят одни риелтеры, немного себя дискредетировала.

ты же не риэлтор но тоже там тусишь)
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20923
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:06

  trololo написав:
  investorkiev написав:А напомните плиз, сколько в гривнах стоила однушка возле метро в 2013 году? И сколько в гривнах была ее аренда при правлении святого Виктора?


напомни лучше, сколько овощ набрал долгов и сколько слил резервов за свое недолгое но крайне бестолковое правление


Освежил себе память
Февраль 2010 - 24,148 млрд
Декабрь 2013 - 20,415 млрд
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14953
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3905 раз.
Подякували: 5917 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:08

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:тогда создавайте группу в фейсбуке

Не, что-то я в продажи через ФБ, пока, не очень верю. Хотя, автогруппы неплохо работают. Но группа "Риелтеры - Зло", в которой состоят одни риелтеры, немного себя дискредетировала.

ты же не риэлтор но тоже там тусишь)

Я про активных пользователей.
airmax78
 
Повідомлень: 33180
З нами з: 25.10.12
Подякував: 840 раз.
Подякували: 3823 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тру Тетрис:
airmax78
 
Повідомлень: 33180
З нами з: 25.10.12
Подякував: 840 раз.
Подякували: 3823 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:17

  airmax78 написав:Тру Тетрис

А если пожар, будут тушить с вертолётов? Или там нечему гореть?
artlife
 
Повідомлень: 163
З нами з: 07.10.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:17

  Вкладчик1234 написав:
  Vlad442 написав:Где такие ставки в долларах? Если мы говорим о гривне, то у людей короткая память. Ничему их жизнь не учит.

Пора привыкать, что битон и аренда - это "гривневый актив"

Слишком прямолинейно. Есть золото, есть валюты, есть недвижимость, есть нефть, есть сталь - разные виды активов. Недвижимость это самодостаточный актив сам по себе.
Чтобы понять свое заблуждение, посмотрите на стоимость недвижимости (и аренды) в гривнах в 15-ом и сегодня. В 2000 и 2008.
Vlad442
 
Повідомлень: 6031
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 938 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:21

  airmax78 написав:Кто писал, что на ОЛХ еще можно бесплатные объявы в разделе недвижимость публиковать? С моего последнего объявления прошло 1.5 месяца. Попытался дать новое - нифига. Плати 99 грн. или иди нах.

Если ваш аккаунт засветился как коммерческий, например дали и оплатили два объявления, то это уже навсегда. Создавайте новый.
Vlad442
 
Повідомлень: 6031
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 938 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:23

  Вкладчик1234 написав:Пора привыкать, что битон и аренда - это "гривневый актив"

Интересно, какая часть себестоимости бетона мёртво привязана к доллару (материалы, техника и т.д.).
artlife
 
Повідомлень: 163
З нами з: 07.10.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2830283128322833>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1745, 1746, 1747
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17468 2799605
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 січ, 2020 22:15
change_pm
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 192172
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10112
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81077)
26.01.2020 23:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.