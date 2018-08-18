Vlad442 написав:
Если ваш аккаунт засветился как коммерческий, например дали и оплатили два объявления, то это уже навсегда. Создавайте новый.
От сволочи... Теперь все понятно. Так оно и было. Спасибо!
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Додано: Нед 26 січ, 2020 22:38
От сволочи... Теперь все понятно. Так оно и было. Спасибо!
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:44
В конце 2010 было около 35 миллиардов (за счёт кредитов), которые бездарно были слиты, причем госдолг на эту сумму не уменьшился, а только вырос. По факту больше 25 миллиардов было проедено на исскуственое удержание заветной восьмёрки и видимой "стабильности".
Вы тоже видимо донецкую школу МБА прошли?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:53
И в феврале 2014-го, когда свалил янук, ЗВР уже были 15 ярдов, а не 20.
А вот скидка на газ в 100 баксов в 2010-м обернулась пшиком - уже через 2 квартала Украина покупала газ опять дороже чем Европа.
Додано: Нед 26 січ, 2020 23:08
Вы задали прямой и простой вопрос, я просто привел такие же прямые цифры по вашему же вопросу. В чём недовольство ? Что цифры не правильные ? Тогда формулируйте запросы чётче и внятнее и будет вам правильные ответы.
Конец 2010 года это не та дата которую вы запросили - это фактически после года президентства.
По факту минус 4 миллиарда ЗВР, это факт, причем достоверно установленный. Нравится он вам или не нравится, это ваши проблемы. Любую сову при желании можно натянуть на глобус при соответствующем уровне образования.
А то что Янукович тупой экономист, примерно как нынешний профан, об этом никто и не спорит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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