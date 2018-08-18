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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2830283128322833

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 296
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
98
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
11%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:38

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Кто писал, что на ОЛХ еще можно бесплатные объявы в разделе недвижимость публиковать? С моего последнего объявления прошло 1.5 месяца. Попытался дать новое - нифига. Плати 99 грн. или иди нах.

Если ваш аккаунт засветился как коммерческий, например дали и оплатили два объявления, то это уже навсегда. Создавайте новый.

От сволочи... Теперь все понятно. Так оно и было. Спасибо!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:44

  freeze написав:Февраль 2010 - 24,148 млрд
Декабрь 2013 - 20,415 млрд


В конце 2010 было около 35 миллиардов (за счёт кредитов), которые бездарно были слиты, причем госдолг на эту сумму не уменьшился, а только вырос. По факту больше 25 миллиардов было проедено на исскуственое удержание заветной восьмёрки и видимой "стабильности".

Вы тоже видимо донецкую школу МБА прошли?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:52

А сколько еще долгов набрались. ЗВР не всё.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:53

И в феврале 2014-го, когда свалил янук, ЗВР уже были 15 ярдов, а не 20.
А вот скидка на газ в 100 баксов в 2010-м обернулась пшиком - уже через 2 квартала Украина покупала газ опять дороже чем Европа.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 23:08

  trololo написав:
  freeze написав:Февраль 2010 - 24,148 млрд
Декабрь 2013 - 20,415 млрд


В конце 2010 было около 35 миллиардов (за счёт кредитов), которые бездарно были слиты, причем госдолг на эту сумму не уменьшился, а только вырос. По факту больше 25 миллиардов было проедено на исскуственое удержание заветной восьмёрки и видимой "стабильности".

Вы тоже видимо донецкую школу МБА прошли?


Вы задали прямой и простой вопрос, я просто привел такие же прямые цифры по вашему же вопросу. В чём недовольство ? Что цифры не правильные ? Тогда формулируйте запросы чётче и внятнее и будет вам правильные ответы.
Конец 2010 года это не та дата которую вы запросили - это фактически после года президентства.
По факту минус 4 миллиарда ЗВР, это факт, причем достоверно установленный. Нравится он вам или не нравится, это ваши проблемы. Любую сову при желании можно натянуть на глобус при соответствующем уровне образования.

А то что Янукович тупой экономист, примерно как нынешний профан, об этом никто и не спорит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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