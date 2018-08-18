Vlad442 написав:
Если ваш аккаунт засветился как коммерческий, например дали и оплатили два объявления, то это уже навсегда. Создавайте новый.
От сволочи... Теперь все понятно. Так оно и было. Спасибо!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:38
От сволочи... Теперь все понятно. Так оно и было. Спасибо!
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:44
В конце 2010 было около 35 миллиардов (за счёт кредитов), которые бездарно были слиты, причем госдолг на эту сумму не уменьшился, а только вырос. По факту больше 25 миллиардов было проедено на исскуственое удержание заветной восьмёрки и видимой "стабильности".
Вы тоже видимо донецкую школу МБА прошли?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:53
И в феврале 2014-го, когда свалил янук, ЗВР уже были 15 ярдов, а не 20.
А вот скидка на газ в 100 баксов в 2010-м обернулась пшиком - уже через 2 квартала Украина покупала газ опять дороже чем Европа.
Додано: Нед 26 січ, 2020 23:08
Вы задали прямой и простой вопрос, я просто привел такие же прямые цифры по вашему же вопросу. В чём недовольство ? Что цифры не правильные ? Тогда формулируйте запросы чётче и внятнее и будет вам правильные ответы.
Конец 2010 года это не та дата которую вы запросили - это фактически после года президентства.
По факту минус 4 миллиарда ЗВР, это факт, причем достоверно установленный. Нравится он вам или не нравится, это ваши проблемы. Любую сову при желании можно натянуть на глобус при соответствующем уровне образования.
А то что Янукович тупой экономист, примерно как нынешний профан, об этом никто и не спорит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 26 січ, 2020 23:36
Я просил данные по звр и по долгам. Для понимания того, что овощ нагреб кредитов как дурак горошка, и все слил в трубу. Вы сильно занизили сумму его "экономического гения". А то тут ватка уже его в святые записывает, ну ему простительно, он безмозглый. Вы же должны быть аккуратнее. Между 31.12.2009 и 31.12.2010 прирост долга 14 млрд. Они пошли в ЗВР, а оттуда в унитаз
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 26 січ, 2020 23:46
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 26 січ, 2020 23:48
+33 ярда долгов -4 ярда резервов. Причем рост ВВП был очень очень скромным. Дооо, святой, что клейма негде ставить.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 27 січ, 2020 00:01
Тут со всем согласен.
Единственное меня беспокоит, что Янукович не ответил за некоторые свои действия, живет в комфортабельном особняке со своей любовницей, народил себя еще одного наследника, кинул свою жену, пусть и дурочку, с которой прожил долгие годы, пьет дорогое виски. Жизнь удалась. А мы тут совместно всё разгребаем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 27 січ, 2020 00:10
Справедливости ради Янукович не все себе нахомячил эти "+33 ярда долгов -4 ярда резервов", а большой частью пустил на поддержание курса 8, благодаря которому пересичные наскирдовали долларов в банках и под матрасом, которые в последствии привели к строительному буму.
Или накупили импорта, на который при рыночном курсе и своей производительности труда не могли бы претендовать.
|