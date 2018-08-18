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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 27 січ, 2020 00:16
Vlad442 написав:
Справедливости ради Янукович не все себе нахомячил эти "+33 ярда долгов -4 ярда резервов", а большой частью пустил на поддержание курса 8, благодаря которому пересичные наскирдовали долларов в банках и под матрасом, которые в последствии привели к строительному буму.
Или накупили импорта, на который при рыночном курсе и своей производительности труда не могли бы претендовать.
Согласен, большая часть ушла на стабильность па8... Но долги то никуда не делись и отдавать их надо было уже по 25. Причем ставки по котором брались кредиты были далеко не МВФовские. Надо было плавненько опускать курс по гривне в год, и все было бы спокойнее. Там ещё и Вона отличилась с контрактом. По газу платили в районе ярда в месяц рашистам.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 27 січ, 2020 00:20
freeze написав: trololo написав:
Я просил данные по звр и по долгам. Для понимания того, что овощ нагреб кредитов как дурак горошка, и все слил в трубу. Вы сильно занизили сумму его "экономического гения". А то тут ватка уже его в святые записывает, ну ему простительно, он безмозглый. Вы же должны быть аккуратнее. Между 31.12.2009 и 31.12.2010 прирост долга 14 млрд. Они пошли в ЗВР, а оттуда в унитаз
Тут со всем согласен.
Единственное меня беспокоит, что Янукович не ответил за некоторые свои действия, живет в комфортабельном особняке со своей любовницей, народил себя еще одного наследника, кинул свою жену, пусть и дурочку, с которой прожил долгие годы, пьет дорогое виски. Жизнь удалась. А мы тут совместно всё разгребаем.
Видите, а некоторых даже это не беспокоит. Канонизируют потихонечку Викторахфедоровича под шумок.
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