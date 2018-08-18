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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 27 січ, 2020 00:16
Vlad442 написав:
Справедливости ради Янукович не все себе нахомячил эти "+33 ярда долгов -4 ярда резервов", а большой частью пустил на поддержание курса 8, благодаря которому пересичные наскирдовали долларов в банках и под матрасом, которые в последствии привели к строительному буму.
Или накупили импорта, на который при рыночном курсе и своей производительности труда не могли бы претендовать.
Согласен, большая часть ушла на стабильность па8... Но долги то никуда не делись и отдавать их надо было уже по 25. Причем ставки по котором брались кредиты были далеко не МВФовские. Надо было плавненько опускать курс по гривне в год, и все было бы спокойнее. Там ещё и Вона отличилась с контрактом. По газу платили в районе ярда в месяц рашистам.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 27 січ, 2020 00:20
freeze написав: trololo написав:
Я просил данные по звр и по долгам. Для понимания того, что овощ нагреб кредитов как дурак горошка, и все слил в трубу. Вы сильно занизили сумму его "экономического гения". А то тут ватка уже его в святые записывает, ну ему простительно, он безмозглый. Вы же должны быть аккуратнее. Между 31.12.2009 и 31.12.2010 прирост долга 14 млрд. Они пошли в ЗВР, а оттуда в унитаз
Тут со всем согласен.
Единственное меня беспокоит, что Янукович не ответил за некоторые свои действия, живет в комфортабельном особняке со своей любовницей, народил себя еще одного наследника, кинул свою жену, пусть и дурочку, с которой прожил долгие годы, пьет дорогое виски. Жизнь удалась. А мы тут совместно всё разгребаем.
Видите, а некоторых даже это не беспокоит. Канонизируют потихонечку Викторахфедоровича под шумок.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 01:23
airmax78 написав:
Видите, а некоторых даже это не беспокоит. Канонизируют потихонечку Викторахфедоровича под шумок.
Все за это говорит. Еще в начале своего правления, когда в Смиренного Виктора бросил неверный яйцом, мы все узрели публичную стигматизацию, кто уверовал, тот понял.
Так же много раз Он Перстом Своим указывал на Виктора Святого, как например венком упавшим отметил он Виктора II Святого.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 01:46
Ну уже не смешно. Витя и его молодая команда - это было абсолютное дно на которое опускалось гос управление в Украине за всю тысячелетнюю историю.
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