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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2832283328342835>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 296
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
98
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
11%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 00:16

  Vlad442 написав:Справедливости ради Янукович не все себе нахомячил эти "+33 ярда долгов -4 ярда резервов", а большой частью пустил на поддержание курса 8, благодаря которому пересичные наскирдовали долларов в банках и под матрасом, которые в последствии привели к строительному буму.
Или накупили импорта, на который при рыночном курсе и своей производительности труда не могли бы претендовать.


Согласен, большая часть ушла на стабильность па8... Но долги то никуда не делись и отдавать их надо было уже по 25. Причем ставки по котором брались кредиты были далеко не МВФовские. Надо было плавненько опускать курс по гривне в год, и все было бы спокойнее. Там ещё и Вона отличилась с контрактом. По газу платили в районе ярда в месяц рашистам.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 00:20

  freeze написав:
  trololo написав:Я просил данные по звр и по долгам. Для понимания того, что овощ нагреб кредитов как дурак горошка, и все слил в трубу. Вы сильно занизили сумму его "экономического гения". А то тут ватка уже его в святые записывает, ну ему простительно, он безмозглый. Вы же должны быть аккуратнее. Между 31.12.2009 и 31.12.2010 прирост долга 14 млрд. Они пошли в ЗВР, а оттуда в унитаз


Тут со всем согласен.

Единственное меня беспокоит, что Янукович не ответил за некоторые свои действия, живет в комфортабельном особняке со своей любовницей, народил себя еще одного наследника, кинул свою жену, пусть и дурочку, с которой прожил долгие годы, пьет дорогое виски. Жизнь удалась. А мы тут совместно всё разгребаем. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Видите, а некоторых даже это не беспокоит. Канонизируют потихонечку Викторахфедоровича под шумок.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 01:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну уже не смешно. Витя и его молодая команда - это было абсолютное дно на которое опускалось гос управление в Украине за всю тысячелетнюю историю.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот интересно, тут у каждого третьего МВА, а основная инвестидея: купить бетон, и сдавать его в аренду через пару тройку лет... Че у вас управленцев, все так глухо?))
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:32

  xio13 написав:Вот интересно, тут у каждого третьего МВА, а основная инвестидея: купить бетон, и сдавать его в аренду через пару тройку лет... Че у вас управленцев, все так глухо?))

МБА - это ж не рокет сайнс. А талант руководителя прежде всего в том, чтобы предприятие, которым он руководит, приносило прибыль. Вот Трибека и создал микро "фэмили офис" в сфере недвижимости, которым и управляет успешно.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:02

  airmax78 написав:
  xio13 написав:Вот интересно, тут у каждого третьего МВА, а основная инвестидея: купить бетон, и сдавать его в аренду через пару тройку лет... Че у вас управленцев, все так глухо?))

МБА - это ж не рокет сайнс. А талант руководителя прежде всего в том, чтобы предприятие, которым он руководит, приносило прибыль. Вот Трибека и создал микро "фэмили офис" в сфере недвижимости, которым и управляет успешно.


МБА это бумажка за много денег. Как сказал трибука, не обязательно даже знать, что означают эти все буквы и на дипломах и сертификатах. Главное БУМАГА!
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:21

  xio13 написав:Вот интересно, тут у каждого третьего МВА, а основная инвестидея: купить бетон, и сдавать его в аренду через пару тройку лет... Че у вас управленцев, все так глухо?))

Интересно, у Трампа есть МБА?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:27

  Vlad442 написав:
  xio13 написав:Вот интересно, тут у каждого третьего МВА, а основная инвестидея: купить бетон, и сдавать его в аренду через пару тройку лет... Че у вас управленцев, все так глухо?))

Интересно, у Трампа есть МБА?

У Трампа є купа нерухомості в Америці)))
Якщо його й цікавлять якісь папірці, то лише зеленого кольру, з зображеннями американських президентів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Шановні форумчани! Не знаю де краще задати це питання, тому спробую тут. Я вже майже чверть століття тому купував гараж. Тоді все було просто: з продавцем пішли до голови гаражного кооперативу, я дав продавцю гроші, голова кооперативу переписав в якихось своїх паперах прізвища господаря гаража, дав мені книжку члена кооперативу і все... Я став гоподарем... А тут у дітей зайнялося з покупкую гаража... Хочу зорієнтуватись як зараз це відбувається - так само як 25 років тому? Чи є ньюанси, наприклад укладається договір, фіксується ціна (продавець сплатчує податки при продажу, як ці податки рахуються, чи платить щось покупець - податки, збори, якісь інші платежі і т.п.).
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:40

  Кармелюк написав:Шановні форумчани! Не знаю де краще задати це питання, тому спробую тут. Я вже майже чверть століття тому купував гараж. Тоді все було просто: з продавцем пішли до голови гаражного кооперативу, я дав продавцю гроші, голова кооперативу переписав в якихось своїх паперах прізвища господаря гаража, дав мені книжку члена кооперативу і все... Я став гоподарем... А тут у дітей зайнялося з покупкую гаража... Хочу зорієнтуватись як зараз це відбувається - так само як 25 років тому? Чи є ньюанси, наприклад укладається договір, фіксується ціна (продавець сплатчує податки при продажу, як ці податки рахуються, чи платить щось покупець - податки, збори, якісь інші платежі і т.п.).


если кооператив без права собственности - то тоже самое
я тоже так продавал гараж ...только 8 лет назад.
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