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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2833283428352836>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 296
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
98
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
11%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  artlife написав:Интересно, какая часть себестоимости бетона мёртво привязана к доллару (материалы, техника и т.д.).

Никакая и это доказывается тем что в 2014 году застройщики строили при той же гривневой цене квадрата, но в баксах это было уже сильно меньше. Помню даже рекламы были мол не успел поменять гривны на бакс? Иди к нам, мы наливаем бетон по старой цене)))
Вообще я уже где-то приводил в пример бетон от Ковальской который при схожем курсе вырос в цене в два раза. А бетон это ж один из основных материалов.
Получается первичка это актив который оценивается в гривнах как производная от показателей экономики. Растут зарплаты - растёт цена бетонометров.
После девальвации цена остается на прежнем гривневом уровне и начинается новый виток роста при начале роста зарплат.
А зарплаты после каждого девала у нас имеют свойство быстро отростать к уровню "папицот", но зарплаты отростают быстрее чем отрастает недвигаа, поэтому у нас народ уже зарабатывает больше чем в 2013, а квартиры еще дешевле.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Справедливости ради Янукович не все себе нахомячил эти "+33 ярда долгов -4 ярда резервов", а большой частью пустил на поддержание курса 8, благодаря которому пересичные наскирдовали долларов в банках и под матрасом, которые в последствии привели к строительному буму.
Или накупили импорта, на который при рыночном курсе и своей производительности труда не могли бы претендовать.

Сейчас официальная средняя з/п достигла уровня 2013 г. И, вроде как, экономика в рост ( ну, так говорят). Достойны мы хомячить как при курсе 8?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  PS4 написав:если кооператив без права собственности - то тоже самое
я тоже так продавал гараж ...только 8 лет назад.
и я в том году.Из доков было только внесок в середине 1960-х около 600 сов. рублей)). С нового председатель запросил за членство символическую 1000 грн. "за регистрацию" и переписал у себя "владельца".На аренду земли обращать внимание надо.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:52

  Мизантрóп написав:
  PS4 написав:если кооператив без права собственности - то тоже самое
я тоже так продавал гараж ...только 8 лет назад.
и я в том году.Из доков было только внесок в середине 1960-х около 600 сов. рублей)). С нового председатель запросил за членство символическую 1000 грн. "за регистрацию" и переписал у себя "владельца".На аренду земли обращать внимание надо.


за сколько сейчас эти гаражи уходят?
я продал за 3500 долл с кучей мусора

вернее как продал ...позвонил председатель и спросил не хочу ли продать, есть покуаптель...дает 3500
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Почитал на выходных форум на домике про пару объектов Укрбуда, Столицы Групп и Геоса - те, которыми очень интересовался и чуть не влез. Очень отрезвляет, конечно. Особенно Укрбуд.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:03

PS4 Успешно получено 100 к грн. декабрь 2018 и на депо в Моню под 19% ушло.Около ФТ на Туполева.С погребом,хламом :wink: .Мсяц на ОЛХ висело
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 27 січ, 2020 12:04, всього редагувалось 2 разів.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:03

  airmax78 написав:Почитал на выходных форум на домике про пару объектов Укрбуда, Столицы Групп и Геоса - те, которыми очень интересовался и чуть не влез. Очень отрезвляет, конечно. Особенно Укрбуд.

какие объекты? хочу почитать тоже
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:07

  PS4 написав:
  airmax78 написав:Почитал на выходных форум на домике про пару объектов Укрбуда, Столицы Групп и Геоса - те, которыми очень интересовался и чуть не влез. Очень отрезвляет, конечно. Особенно Укрбуд.

какие объекты? хочу почитать тоже

Кристалл Хаус, Подол Град, Гвардейский, Шевченковский, Хоффман, Квартет, Аурум.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вильнолюди обживают Лейпцигскую:
Зображення
Если что, это лоджия, с одной створкой окна с решетками, по замыслу архитектора, внешние блоки должны были стоять внутри, за этой створкой. Но вильнолюдям лучше знать где должны находиться внешние блоки кондеров.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:11

  airmax78 написав:
  PS4 написав:
  airmax78 написав:Почитал на выходных форум на домике про пару объектов Укрбуда, Столицы Групп и Геоса - те, которыми очень интересовался и чуть не влез. Очень отрезвляет, конечно. Особенно Укрбуд.

какие объекты? хочу почитать тоже

Кристалл Хаус, Подол Град, Гвардейский, Шевченковский, Хоффман, Квартет, Аурум.

хорошо что остановился на Тетрисе :roll:
PS4
 
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