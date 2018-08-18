Додано: Пон 27 січ, 2020 11:42

artlife написав: Интересно, какая часть себестоимости бетона мёртво привязана к доллару (материалы, техника и т.д.). Интересно, какая часть себестоимости бетона мёртво привязана к доллару (материалы, техника и т.д.).

Никакая и это доказывается тем что в 2014 году застройщики строили при той же гривневой цене квадрата, но в баксах это было уже сильно меньше. Помню даже рекламы были мол не успел поменять гривны на бакс? Иди к нам, мы наливаем бетон по старой цене)))Вообще я уже где-то приводил в пример бетон от Ковальской который при схожем курсе вырос в цене в два раза. А бетон это ж один из основных материалов.Получается первичка это актив который оценивается в гривнах как производная от показателей экономики. Растут зарплаты - растёт цена бетонометров.После девальвации цена остается на прежнем гривневом уровне и начинается новый виток роста при начале роста зарплат.А зарплаты после каждого девала у нас имеют свойство быстро отростать к уровню "папицот", но зарплаты отростают быстрее чем отрастает недвигаа, поэтому у нас народ уже зарабатывает больше чем в 2013, а квартиры еще дешевле.