Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
artlife написав:Интересно, какая часть себестоимости бетона мёртво привязана к доллару (материалы, техника и т.д.).
Никакая и это доказывается тем что в 2014 году застройщики строили при той же гривневой цене квадрата, но в баксах это было уже сильно меньше. Помню даже рекламы были мол не успел поменять гривны на бакс? Иди к нам, мы наливаем бетон по старой цене))) Вообще я уже где-то приводил в пример бетон от Ковальской который при схожем курсе вырос в цене в два раза. А бетон это ж один из основных материалов. Получается первичка это актив который оценивается в гривнах как производная от показателей экономики. Растут зарплаты - растёт цена бетонометров. После девальвации цена остается на прежнем гривневом уровне и начинается новый виток роста при начале роста зарплат. А зарплаты после каждого девала у нас имеют свойство быстро отростать к уровню "папицот", но зарплаты отростают быстрее чем отрастает недвигаа, поэтому у нас народ уже зарабатывает больше чем в 2013, а квартиры еще дешевле.
Vlad442 написав:Справедливости ради Янукович не все себе нахомячил эти "+33 ярда долгов -4 ярда резервов", а большой частью пустил на поддержание курса 8, благодаря которому пересичные наскирдовали долларов в банках и под матрасом, которые в последствии привели к строительному буму. Или накупили импорта, на который при рыночном курсе и своей производительности труда не могли бы претендовать.
Сейчас официальная средняя з/п достигла уровня 2013 г. И, вроде как, экономика в рост ( ну, так говорят). Достойны мы хомячить как при курсе 8?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
PS4 написав:если кооператив без права собственности - то тоже самое я тоже так продавал гараж ...только 8 лет назад.
и я в том году.Из доков было только внесок в середине 1960-х около 600 сов. рублей)). С нового председатель запросил за членство символическую 1000 грн. "за регистрацию" и переписал у себя "владельца".На аренду земли обращать внимание надо.
Витька,извинись,я всё прощу http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
PS4 написав:если кооператив без права собственности - то тоже самое я тоже так продавал гараж ...только 8 лет назад.
и я в том году.Из доков было только внесок в середине 1960-х около 600 сов. рублей)). С нового председатель запросил за членство символическую 1000 грн. "за регистрацию" и переписал у себя "владельца".На аренду земли обращать внимание надо.
за сколько сейчас эти гаражи уходят? я продал за 3500 долл с кучей мусора
вернее как продал ...позвонил председатель и спросил не хочу ли продать, есть покуаптель...дает 3500
Вильнолюди обживают Лейпцигскую: Если что, это лоджия, с одной створкой окна с решетками, по замыслу архитектора, внешние блоки должны были стоять внутри, за этой створкой. Но вильнолюдям лучше знать где должны находиться внешние блоки кондеров.