Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вильнолюди обживают Лейпцигскую: Если что, это лоджия, с одной створкой окна с решетками, по замыслу архитектора, внешние блоки должны были стоять внутри, за этой створкой. Но вильнолюдям лучше знать где должны находиться внешние блоки кондеров.
Внутри лоджии кондей по назначению при +30... работать не будет и просто сдохнет от перегрева сам. Он и внутри балкона стеклянного типа ЦП работает только если внизу между стеклом и полом щель не менее 40-50мм. МВА с плюхами экономфаков не дал знаний по физике? Юрра например бы лекцию вам сейчас бы прочитал
airmax78 написав:Вильнолюди обживают Лейпцигскую: Если что, это лоджия, с одной створкой окна с решетками, по замыслу архитектора, внешние блоки должны были стоять внутри, за этой створкой. Но вильнолюдям лучше знать где должны находиться внешние блоки кондеров.
Внутри лоджии кондей по назначению при +30... работать не будет и просто сдохнет от перегрева сам. Он и внутри балкона стеклянного типа ЦП работает только если внизу между стеклом и полом щель не менее 40-50мм. МВА с плюхами экономфаков не дал знаний по физике? Юрра например бы лекцию вам сейчас бы прочитал
Там законы физики ни при чем. Все бы отлично работало. Просто вильнолюдям пох на замысел архитектора, им "не нужны внешние блоки внутри лоджии". Мы проходили это в Ричмонде.
xio13 написав:Вот интересно, тут у каждого третьего МВА, а основная инвестидея: купить бетон, и сдавать его в аренду через пару тройку лет... Че у вас управленцев, все так глухо?))
Я вам скажу как человек проучившийся почти пять лет в Германии. МБА здесь бсолютно никому не нужно. Нужно дипломы местных вузов, причем доктор это супер, мастер похуже, бакалавр еще хуже, ну и аусбилдунг (профессия) на самом низу. МБА это выкачка денег с дураков. Что и показывает статистика форума. Никто из заседетадетелей форума на мировом рынке труда не нужен. Уровень максимум купить пару хат в ЖК Вонючка.
П.С. Так что здраствуй новый кризис. Жуем попкорн. Вирус распространяеться непадеццки.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Через некоторое время им всем будет не до кондёров. Не из-за вируса. Оттуда после заселения будет невозможно выехать. А в утренние часы, когда привозят детей в лицей Лидер, та узкая тупиковая улочка будет наглухо закупорена. Как выглядит фасад в доме, непригодном для жизни, не имеет никакого значения.
Через некоторое время им всем будет не до кондёров. Не из-за вируса. Оттуда после заселения будет невозможно выехать. А в утренние часы, когда привозят детей в лицей Лидер, та узкая тупиковая улочка будет наглухо закупорена. Как выглядит фасад в доме, непригодном для жизни, не имеет никакого значения.
Там и пешком можно ходить. Деловая, Барбюса, Федорова тоже уже практически пешеходные улицы/парковки, Предславинская и Кудри - туда же. Но никому не приходит в голову нахлобучить кондер за пределами лоджий в Тетрисе или в ФК2. Ну, может и приходит, но им быстро объясняют, что так делать не надо.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )