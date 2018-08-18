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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2833283428352836

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 296
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
98
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
11%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:19

  airmax78 написав:Вильнолюди обживают Лейпцигскую:
Зображення
Если что, это лоджия, с одной створкой окна с решетками, по замыслу архитектора, внешние блоки должны были стоять внутри, за этой створкой. Но вильнолюдям лучше знать где должны находиться внешние блоки кондеров.

Внутри лоджии кондей по назначению при +30... работать не будет и просто сдохнет от перегрева сам.
Он и внутри балкона стеклянного типа ЦП работает только если внизу между стеклом и полом щель не менее 40-50мм.
МВА с плюхами экономфаков не дал знаний по физике?
Юрра например бы лекцию вам сейчас бы прочитал
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:МВА с плюхами экономфаков не дал знаний по физике?

В домах подобного класса застройщики не дают инструкцию по эксплуатации квартир? Что можно, чего нельзя, что не желательно
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:35

  PS4 написав:
  airmax78 написав:
  PS4 написав:какие объекты? хочу почитать тоже

Кристалл Хаус, Подол Град, Гвардейский, Шевченковский, Хоффман, Квартет, Аурум.

хорошо что остановился на Тетрисе :roll:

На Тетрис денех не хватило. Еще квартиру бы кое-как потянул, но машиноместа - слишком дорого. А мне их 2 нужно, в идеале.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:40

  барабашов написав:
  airmax78 написав:Вильнолюди обживают Лейпцигскую:
Зображення
Если что, это лоджия, с одной створкой окна с решетками, по замыслу архитектора, внешние блоки должны были стоять внутри, за этой створкой. Но вильнолюдям лучше знать где должны находиться внешние блоки кондеров.

Внутри лоджии кондей по назначению при +30... работать не будет и просто сдохнет от перегрева сам.
Он и внутри балкона стеклянного типа ЦП работает только если внизу между стеклом и полом щель не менее 40-50мм.
МВА с плюхами экономфаков не дал знаний по физике?
Юрра например бы лекцию вам сейчас бы прочитал

Там законы физики ни при чем. Все бы отлично работало. Просто вильнолюдям пох на замысел архитектора, им "не нужны внешние блоки внутри лоджии". Мы проходили это в Ричмонде.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:48

  xio13 написав:Вот интересно, тут у каждого третьего МВА, а основная инвестидея: купить бетон, и сдавать его в аренду через пару тройку лет... Че у вас управленцев, все так глухо?))


Я вам скажу как человек проучившийся почти пять лет в Германии.
МБА здесь бсолютно никому не нужно. Нужно дипломы местных вузов, причем доктор это супер, мастер похуже, бакалавр еще хуже, ну и аусбилдунг (профессия) на самом низу.
МБА это выкачка денег с дураков. Что и показывает статистика форума.
Никто из заседетадетелей форума на мировом рынке труда не нужен. Уровень максимум купить пару хат в ЖК Вонючка. :lol:

П.С. Так что здраствуй новый кризис. Жуем попкорн. Вирус распространяеться непадеццки.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:58

  airmax78 написав:Вильнолюди обживают Лейпцигскую

Через некоторое время им всем будет не до кондёров. Не из-за вируса. Оттуда после заселения будет невозможно выехать. А в утренние часы, когда привозят детей в лицей Лидер, та узкая тупиковая улочка будет наглухо закупорена. Как выглядит фасад в доме, непригодном для жизни, не имеет никакого значения.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:05

  airmax78 написав:
  PS4 написав:
  airmax78 написав:Почитал на выходных форум на домике про пару объектов Укрбуда, Столицы Групп и Геоса - те, которыми очень интересовался и чуть не влез. Очень отрезвляет, конечно. Особенно Укрбуд.

какие объекты? хочу почитать тоже

Кристалл Хаус, Подол Град, Гвардейский, Шевченковский, Хоффман, Квартет, Аурум.


Недобуди?
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:08

  artlife написав:
  airmax78 написав:Вильнолюди обживают Лейпцигскую

Через некоторое время им всем будет не до кондёров. Не из-за вируса. Оттуда после заселения будет невозможно выехать. А в утренние часы, когда привозят детей в лицей Лидер, та узкая тупиковая улочка будет наглухо закупорена. Как выглядит фасад в доме, непригодном для жизни, не имеет никакого значения.

Там и пешком можно ходить. Деловая, Барбюса, Федорова тоже уже практически пешеходные улицы/парковки, Предславинская и Кудри - туда же. Но никому не приходит в голову нахлобучить кондер за пределами лоджий в Тетрисе или в ФК2. Ну, может и приходит, но им быстро объясняют, что так делать не надо.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:08

  Хомякоид написав:доктор это супер, мастер похуже, бакалавр еще хуже, ну и аусбилдунг (профессия) на самом низу.
майстер = магістр?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:13

Frant
Ja wohl
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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