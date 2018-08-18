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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2834283528362837

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 296
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
98
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
11%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:25

  artlife написав: Когда постоянно звонят колокола и от них невозможно уехать

Це дуже добре, навіть - чудово!
Простакам нагадують, що вони трохи лоханулись.
А може, й не трохи.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:А зарплаты после каждого девала у нас имеют свойство быстро отростать к уровню "папицот", но зарплаты отростают быстрее чем отрастает недвигаа, поэтому у нас народ уже зарабатывает больше чем в 2013, а квартиры еще дешевле.

1 Много народа выехало (или не приехало покупать/арендовать в Киев).
2 Целевая аудитория РН зарабатывает значительно меньше, чем в 13-ом. Выросли официальные зарплаты бюджетников, а доходы малого бизнеса, например, не восстановились.
  Serg-ik написав:Сейчас официальная средняя з/п достигла уровня 2013 г. И, вроде как, экономика в рост ( ну, так говорят). Достойны мы хомячить как при курсе 8?

Ключевое слово "официальная средняя" и "мы". Как я написал выше, доходы среднего и высшего среднего класса в большинстве своем не вышли на уровень 13-ого.
Официальная средняя выросла за счет роста минималки. Реальная, даже у бюджетников, еще не превысила уровень 13-ого.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сейчас основные покупахи на РН в Киеве, это вороватые чинуши, и псевдо лендлорды...

Люди, которые действительно нуждаются в квартирах, при этих покращеннях не могут себе это позволить.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:44

  xio13 написав:Сейчас основные покупахи на РН в Киеве, это вороватые чинуши, и псевдо лендлорды...

Люди, которые действительно нуждаются в квартирах, при этих покращеннях не могут себе это позволить.

Теперь я поверил в ракету. Раньше это были только циферки в статьях.
Несколько лет на ветке не было человека, который реально хочет купить, но не успевает за ценами.

PS Как-то эта информация прошла незамеченной. Тут говорили, что в жизни не продадут. Я тоже считал цену завышенной.
https://www.olx.ua/obyavlenie/vidovaya- ... 312d6bcd76
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:57

  artlife написав:
  airmax78 написав:Вильнолюди обживают Лейпцигскую

Через некоторое время им всем будет не до кондёров. Не из-за вируса. Оттуда после заселения будет невозможно выехать. А в утренние часы, когда привозят детей в лицей Лидер, та узкая тупиковая улочка будет наглухо закупорена. Как выглядит фасад в доме, непригодном для жизни, не имеет никакого значения.


там сейчас перестраивают лидер на +1300 детей
активно работает кран
будет интересно
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати, проезжал сегодня мимо печерской лавры
вся лавра завешана солнечными панелями...кроме куполов, они круглые. как только сделают закругленные панели ...и на золотых куполах повесят
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:11

  Vlad442 написав:
  xio13 написав:Сейчас основные покупахи на РН в Киеве, это вороватые чинуши, и псевдо лендлорды...

Люди, которые действительно нуждаются в квартирах, при этих покращеннях не могут себе это позволить.

Теперь я поверил в ракету. Раньше это были только циферки в статьях.
Несколько лет на ветке не было человека, который реально хочет купить, но не успевает за ценами.

PS Как-то эта информация прошла незамеченной. Тут говорили, что в жизни не продадут. Я тоже считал цену завышенной.
https://www.olx.ua/obyavlenie/vidovaya- ... 312d6bcd76

Влад, и что, вы позвонили по этому объявлению и вам сказали, что квартира продана?
И да, все эти годы на ветке были мы с Сержем: хотели купить, но с декабря 2015го не успевали за ценами. Потом просто я смирился и купил за сколько получилось сторговаться. А Серж оказался более стойким бойцом.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:На Тетрис денех не хватило. Еще квартиру бы кое-как потянул, но машиноместа - слишком дорого. А мне их 2 нужно, в идеале.

Нужно было брать, а паркинги потом докупать через год-другой.
Я вот тоже только 1 паркинг пока купил, но планирую через годик еще один взять (есть основания надеяться что они будут в наличии). Ну или на крайняк можно в соседнем доме Деловая 2б взять паркинг за 25к (так дешевле, хотя конечно намного приятнее на лифте прямо в паркинг спускаться).
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